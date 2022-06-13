"По венам текут блестки": Пэрис Хилтон показала ножки в сумасшедшем сверкающем платье

Тяга светской львицы к блестяшкам достигла своего апогея.
Модель, актриса, бизнесвумен и светская львица Пэрис Хилтон посетила в Лос-Анджелесе концерт, посвященный Месяцу Прайда, в качестве ди-джейки. Для такого мероприятия 41-летняя дива выбрала идеальный наряд.
На странице Хилтон в Instagram появились снимки, на которых она, в мини-платье, сплошь усыпанном кристаллами и блестками, позирует у своего дома. Наряд так и пышет нарочитой сексуальностью, ведь больше показывает тело ди-джейки, чем подчеркивает или скрывает его.
В подписи к фото Пэрис заявила, что одержима сверкающими нарядами, поэтому это платье делает ее по-настоящему счастливой: "Некоторые девочки просто рождаются с блестками, текущими по венам. Почувствовала себя искристым алмазом во время своего выступления".
Поклонники светской львицы также пришли в восторг от ее сверкающего одеяния. Некоторые из них подчеркнули, что за все годы тусовок, модных показов и публичных выходов, это платье затмил разве что свадебный наряд Хилтон.
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Ранее канадская актриса украинского происхождения Кэтрин Винник похвасталась спортивным телом в купальнике во время отдыха в Италии, а 47-летняя американская актриса Ева Лонгория показала соблазнительный образ для красной дорожки Каннского фестиваля - артистка сверкнула идеальным сочетанием сексуальности и стиля.
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