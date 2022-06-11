Больше вырезов, чем платья: 47-летняя Ева Лонгория очаровала фанатов элегантным образом

Ева Лонгория появилась в Каннах в откровенном платье / instagram.com/evalongoria

Американская актриса, звезда сериала Отчаянные домохозяйки, Ева Лонгория не зря играет в фильмах преимущественно роли жгучих красоток - привлекательности 47-летней артистке не занимать.

Лонгория имеет яркую, запоминающуюся внешность, а в "дуэте" со смелым нарядом и вовсе превращается в живое воплощение соблазнительности.

Так на своей странице в Instagram актриса похвасталась образом, который создали для нее для прохода по красной дорожке Каннского фестиваля. Главным его элементом, конечно же, является фантастическое черное платье от Роберто Кавалли.

Лиф платья состоит из полосок платья, соединенных между собой массивными золотистыми украшениями. Такое необычное решение отлично подчеркнуло фигуру Лонгории, и подстегнуло воображение ее фанатов.

Актриса дополнила образ крупным серьгами-кольцами и высокой, гладкой прической конский хвост - беспроигрышный вариант, который всегда выглядит просто и элегантно.

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Ранее 48-летняя немецкая модель, актриса и телеведущая Хайди Клум показала, как нежится на солнце в крошечном черном бикини.

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