"Горячая мамасита!": 46-летняя Ева Лонгория в одних трусиках показала сочную пятую точку

Актриса в смелом белье похвасталась подтянутым телом.
Актриса Ева Лонгория, известная по роли Габриэль Солис в сериале Отчаянные домохозяйки, показала кадр из горячей фотосессии для популярного журнала Women's Health.
На нем 46-летняя артистка вальяжно раскинулась на шезлонге. Она одета в вязанные трусики оранжевого цвета и кофейный топ с длинными рукавами.
Фотография получилась живой и непринужденной - в волосах Лонгории играет ветер, ноги она раскинула, будто ищет удобную позу, чтобы как следует отдохнуть.
Впрочем, эта непринужденность придает фотографии некой пикантности - полуобнаженная актриса очень естественно демонстрирует красоту и сексуальность своей фигуры.
Поклонники в комментариях отмечают, что Лонгория выглядит так, будто возраст над ней не властен - ей удается свежесть и молодость, и с каждым годом она становится только краше.
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