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"Горячая мамасита!": 46-летняя Ева Лонгория в одних трусиках показала сочную пятую точку

13 февраля 2022, 03:48
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Актриса в смелом белье похвасталась подтянутым телом.

Ева Лонгория обнажила бедра в сексуальных трусиках / instagram.com/evalongoria

Актриса Ева Лонгория, известная по роли Габриэль Солис в сериале Отчаянные домохозяйки, показала кадр из горячей фотосессии для популярного журнала Women's Health.

На нем 46-летняя артистка вальяжно раскинулась на шезлонге. Она одета в вязанные трусики оранжевого цвета и кофейный топ с длинными рукавами.

Фотография получилась живой и непринужденной - в волосах Лонгории играет ветер, ноги она раскинула, будто ищет удобную позу, чтобы как следует отдохнуть.

Впрочем, эта непринужденность придает фотографии некой пикантности - полуобнаженная актриса очень естественно демонстрирует красоту и сексуальность своей фигуры.

Поклонники в комментариях отмечают, что Лонгория выглядит так, будто возраст над ней не властен - ей удается свежесть и молодость, и с каждым годом она становится только краше.

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Ева Лонгория в пикантном образе позирует на шезлонге / instagram.com/evalongoria

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