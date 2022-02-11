Звезда Голубой лагуны 56-летняя Брук Шилдс обнажила идеальную грудь

Брук Шилдс снялась топлес в рекламной кампании Jordache / Коллаж - imdb.com / instagram.com/brookeshields

Звезда 80-ых, модель и актриса Брук Шилдс снялась топлес для рекламной кампании бренда JORDACHE.

56-летняя артистка позирует на фото в синих джинсах. В кадре она стоит вполоборота, прикрывая обнаженную грудь руками.

В 1980 году Брук Шилдс приобрела мировую известность благодаря мелодраме Голубая лагуна. 14-летняя актриса исполнила сложную роль, для которой большую часть экранного времени она находилось в кадре практически голышом.

Реклама джинсов в карьере Шилдс также занимает важное место. В том же 1980 году, когда вышла голубая Лагуна, актриса появилась в провокационной рекламе Calvin Klein. Девушка произносила слоган: "Вы хотите знать, что находится между мной и моими джинсами? Ничего!"

Сейчас Брук Шилдс по-прежнему успешна и востребована. Женщина не растеряла былую привлекательность и с уверенностью демонстрирует красоту своего тела.

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56-летняя Брук Шилдс засветила голую грудь / instagram.com/brookeshields

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Ранее культовый образ зайчика из Playboy повторила известный фэшн-фотограф Соня Плакидюк. Она снялась в эротичном костюме, который подчеркнул ее пышный бюст.

Также сочную грудь засветила экс-ВИА Гра Татьяна Котова - певица в образе а-ля Мэрилин Монро игриво прикрыла обнаженный сосок россыпью разноцветных камней и стразов.

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