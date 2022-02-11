Звезда Голубой лагуны 56-летняя Брук Шилдс обнажила идеальную грудь

Актриса снялась в обольстительной рекламной кампании известного бренда.
Звезда 80-ых, модель и актриса Брук Шилдс снялась топлес для рекламной кампании бренда JORDACHE.
56-летняя артистка позирует на фото в синих джинсах. В кадре она стоит вполоборота, прикрывая обнаженную грудь руками.
В 1980 году Брук Шилдс приобрела мировую известность благодаря мелодраме Голубая лагуна. 14-летняя актриса исполнила сложную роль, для которой большую часть экранного времени она находилось в кадре практически голышом.
Реклама джинсов в карьере Шилдс также занимает важное место. В том же 1980 году, когда вышла голубая Лагуна, актриса появилась в провокационной рекламе Calvin Klein. Девушка произносила слоган: "Вы хотите знать, что находится между мной и моими джинсами? Ничего!"
Сейчас Брук Шилдс по-прежнему успешна и востребована. Женщина не растеряла былую привлекательность и с уверенностью демонстрирует красоту своего тела.
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Ранее культовый образ зайчика из Playboy повторила известный фэшн-фотограф Соня Плакидюк. Она снялась в эротичном костюме, который подчеркнул ее пышный бюст.
Также сочную грудь засветила экс-ВИА Гра Татьяна Котова - певица в образе а-ля Мэрилин Монро игриво прикрыла обнаженный сосок россыпью разноцветных камней и стразов.
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