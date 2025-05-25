Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникКультураЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

"Последняя участница банды": Борис Джонсон в 60 лет стал отцом в девятый раз

Элина Чигис
25 мая 2025, 11:46
64
Уже известно имя новорожденной дочери Бориса Джонсона.
Борис Джонсон, Керри Джонсон
Борис Джонсон - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Керри Джонсон

Вы узнаете:

  • Когда родилась дочь Бориса Джонсона
  • Как ее назвали

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который не перестает поддерживать Украину, и его жена Керри рассказали о том, что у них родилась дочь. Кстати, это уже четвертый совместный ребенок пары.

На своей странице в Instagram Керри поделилась, что Поппи Элиза Джозефин Джонсон родилась 21 мая.

видео дня

"Добро пожаловать к нам, Поппи Элиза Джозефин Джонсон, которая родилась 21-го мая. Не могу поверить, какая ты красивая и крошечная. Чувствую себя на седьмом небе от счастья. Мы все абсолютно поражены. Не уверена, что я спала хоть минуту с момента твоего рождения, поскольку не могу прекратить смотреть на то, какая ты абсолютно прекрасна", - отметила Джонсон.

У Бориса Джонсона родилась дочь
У Бориса Джонсона родилась дочь / фото: скрин instagram.com, Керри Джонсон

Также она рассказала, что их старшие дети Уилфред, Роми и Фрэнк тепло встретили маленькую сестру.

"Уилф, Роми и Фрэнк в восторге, особенно Роми, которая очень сильно хотела младшую сестренку. Теперь несите одинаковые платья. Последняя участница банды. Вернулись из роддома и настало время для коктейлей и пиццы с моей крошкой, которая дремлет на моих коленях. Жизнь уже не может быть лучше", - написала жена политика.

Борис Джонсон с женой
Борис Джонсон с женой / фото: instagram.com, Керри Джонсон

Напомним, у Бориса Джонсона уже девять детей от трех женщин. Политик был более 25 лет в браке с Мариной Вилер и у них родилось четверо детей, дочь Стефания родилась от внебрачной связи с арт-консультанткой Хелен Макинтайр, а также четырех детей родила нынешняя жена Джонсона.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Последние новости шоу-бизнеса

Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

Вас может заинтересовать:

Кто такой Борис Джонсон

Александер Борис де Пфеффель Джонсон, более известный как Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, США.
Британский политический и государственный деятель.

Был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании в первом и втором кабинетах Терезы Мэй. Член Консервативной партии, был её лидером.
7 мая 2015 года избран в Палату общин, а 9 июня 2023 года сложил депутатские полномочия. Известен как один из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза.

Джонсон был премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022. Считался ключевым союзником президента Украины Владимира Зеленского.

По утверждению лидера украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, Джонсон сыграл решающую роль в приостановке переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.

24 ноября 2023 года Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Борис Джонсон новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Температура опустится до +9: синоптик сказала, где влупит холодина

Температура опустится до +9: синоптик сказала, где влупит холодина

12:58Синоптик
Обмен пленными с Россией: Зеленский объявил о возвращении домой 303 героев

Обмен пленными с Россией: Зеленский объявил о возвращении домой 303 героев

12:34Война
У Зеленского сделали заявление и предупредили об угрозе новых ударов России

У Зеленского сделали заявление и предупредили об угрозе новых ударов России

11:59Война
Реклама

Популярное

Ещё
Почему 25 мая нельзя убирать и вышивать: какой праздник и день ангела

Почему 25 мая нельзя убирать и вышивать: какой праздник и день ангела

Где 3 различия между девушками: только люди с "орлиным зрением" увидят ответ

Где 3 различия между девушками: только люди с "орлиным зрением" увидят ответ

Китайский гороскоп на сегодня 25 мая: Крысам - несчастный случай, Петухам - обиды

Китайский гороскоп на сегодня 25 мая: Крысам - несчастный случай, Петухам - обиды

Путин стремится к "победе": разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

Путин стремится к "победе": разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

У Украины возникли трудности со сбиванием баллистических ракет РФ: в чем причина

У Украины возникли трудности со сбиванием баллистических ракет РФ: в чем причина

Последние новости

12:58

Температура опустится до +9: синоптик сказала, где влупит холодина

12:53

Китайский гороскоп на завтра 26 мая: Тиграм - разочарование, Кроликам - обида

12:53

Любовный гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня

12:34

Обмен пленными с Россией: Зеленский объявил о возвращении домой 303 героевФотоВидео

12:32

Гороскоп Таро на завтра 26 мая: Овнам - отпустить любовь, Стрельцам - опасаться людей

Осенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – ГельманОсенью Путин может отказаться от войны за четыре области, летнее наступление провалится – Гельман
12:00

Спутали с дроном: российская ПВО накрыла "дружественным огнем" свой самолет

11:59

У Зеленского сделали заявление и предупредили об угрозе новых ударов России

11:46

"Последняя участница банды": Борис Джонсон в 60 лет стал отцом в девятый раз

11:08

Финансовый гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня

Реклама
11:07

РФ готовит новое наступление в июне, под угрозой три области: СМИ раскрыли детали

10:43

Зеленский отреагировал на массированный удар РФ по Украине и обратился к Штатам

09:59

Самолеты правительства РФ сбежали из Москвы: Гетьман указал на интересный нюанс

09:43

Разрушения домов, зданий и пожары: последствия ударов РФ по Украине, кадрыВидео

09:32

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 25 мая (обновляется)

09:26

Карта Deep State онлайн за 25 мая: что происходит на фронте (обновляется)

09:10

Трамп - человек Путина в американской властимнение

08:58

Гороскоп на неделю с 26 мая по 1 июня: Весам - решения, Девам - прорыв

08:39

В Житомирской области в результате удара РФ погибли 3 детей: в ГСЧС показали фотоФото

07:10

Женщины в платьях отличаются 3-мя деталями: сможете ли вы их найти за 29 секунд

07:01

РФ атаковала Киев и 12 регионов ракетами и дронами: в городах разрушения, деталиВидео

Реклама
06:10

РФ готовит массированный налет дроновмнение

05:55

Гордость города стала канализацией: почему Львов лишился реки Полтвы

05:00

Загадка для самых умных: найдите спрятанную бабочку за 7 секунд

04:35

Как сказать на украинском "востребованный работник": учитель объяснилаВидео

03:33

Украинцам повысят пенсии после выполнения одного требования: сколько будут платить

02:00

Время перерождения и новых шансов: 4 знака к концу мая изменятся навсегда

24 мая, суббота
23:54

РФ атакует Украину ракетами и БпЛА, в небе - 7 бортов Ту-95: где угроза удара

23:05

"Украинцы - это русские с нюансами": Кислица раскрыл детали переговоров в Стамбуле

22:34

Дочь Киркорова ответила на вопрос о маме и вызверилась на детей Пугачевой

22:27

"Пехота лезет, как саранча": в DeepState заявили, что россияне закрепились на Сумщине

21:53

В Европе подготовили план на случай окончательного отказа Трампа от Украины - СМИ

21:42

Сколько тратит электричества компьютер в месяц

21:32

Ziferblat попал под обстрел, после возвращения с Евровидения

21:24

"Должны освободить тысячу": Зеленский сказал, когда завершится обмен 1000 на 1000Фото

21:01

Шевченко: больше чем Кобзарь - факты, которые меняют представление о гении

20:38

Армия РФ изменила тактику наступления: к чему готовится враг на юге Украины

20:36

Влупит +5 и будут лить грозовые дожди: синоптики объявили штормовое предупреждение

20:31

Почему на поминках едят ложками: священник сказал, можно ли использовать вилкиВидео

19:42

Солистка Go_A призналась, почему ее исключили из нацжюри "Евровидения-2025"

19:33

Доллар стремительно "взлетит": банкир рассказал, каким будет курс до 1 июня

Реклама
19:10

Кремлю в Сенате США не верят, Трампу дали время убедиться во лжи Путинамнение

18:58

Откуда взялся украинский трезубец: почему Россия боится герба Украины

18:40

Путин стремится к "победе": разведка США раскрыла планы Кремля на 2025 год

18:20

РФ накапливает войска около Харьковской области, готовясь к наступлению - Sky News

17:42

Враг хочет начать масштабную битву на Херсонщине: эксперт оценил шансы РФ

17:42

РФ завершает "мирный договор": у Путина рассказали, когда его передадут Украине

17:31

ЕС может отключить 20 банков РФ от SWIFT, а цену на нефть снизить до $45 – СМИ

17:05

Почему Днепропетровск стал Днепром: правда о переименовании города и области

17:02

В Киеве Шахед попал в квартиру военного, который только вернулся с фронта

16:47

Какую одежду нельзя сушить на солнце: лайфхак, как не уничтожить вещи после стирки

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Переговоры с Россией
Кремль поставил еще более жесткий ультиматум УкраинеВстреча Зеленского с Путиным и переговоры: в Кремле сделали заявлениеТрамп сделал заявление о Зеленском и Путине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять