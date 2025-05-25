"Последняя участница банды": Борис Джонсон в 60 лет стал отцом в девятый раз

Уже известно имя новорожденной дочери Бориса Джонсона.

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Борис Джонсон - семья / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Керри Джонсон

Вы узнаете:

Когда родилась дочь Бориса Джонсона

Как ее назвали

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, который не перестает поддерживать Украину, и его жена Керри рассказали о том, что у них родилась дочь. Кстати, это уже четвертый совместный ребенок пары.

На своей странице в Instagram Керри поделилась, что Поппи Элиза Джозефин Джонсон родилась 21 мая.

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"Добро пожаловать к нам, Поппи Элиза Джозефин Джонсон, которая родилась 21-го мая. Не могу поверить, какая ты красивая и крошечная. Чувствую себя на седьмом небе от счастья. Мы все абсолютно поражены. Не уверена, что я спала хоть минуту с момента твоего рождения, поскольку не могу прекратить смотреть на то, какая ты абсолютно прекрасна", - отметила Джонсон.

У Бориса Джонсона родилась дочь / фото: скрин instagram.com, Керри Джонсон

Также она рассказала, что их старшие дети Уилфред, Роми и Фрэнк тепло встретили маленькую сестру.

"Уилф, Роми и Фрэнк в восторге, особенно Роми, которая очень сильно хотела младшую сестренку. Теперь несите одинаковые платья. Последняя участница банды. Вернулись из роддома и настало время для коктейлей и пиццы с моей крошкой, которая дремлет на моих коленях. Жизнь уже не может быть лучше", - написала жена политика.

Борис Джонсон с женой / фото: instagram.com, Керри Джонсон

Напомним, у Бориса Джонсона уже девять детей от трех женщин. Политик был более 25 лет в браке с Мариной Вилер и у них родилось четверо детей, дочь Стефания родилась от внебрачной связи с арт-консультанткой Хелен Макинтайр, а также четырех детей родила нынешняя жена Джонсона.

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Отметим, как сообщал Главред, актриса Римма Зюбина высказала свое мнение о Тоне Паперной, которая живет в Москве и молчит о полномасштабном нападении РФ на ее родную страну. Также она отметила, что ей жаль Сумскую, ведь ей постоянно приходится оправдываться за выбор дочери.

А также ведущая и модель Александра Кучеренко показалась на красной дорожке в Каннах. Знаменитость побывала на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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Кто такой Борис Джонсон Александер Борис де Пфеффель Джонсон, более известный как Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, США.

Британский политический и государственный деятель. Был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании в первом и втором кабинетах Терезы Мэй. Член Консервативной партии, был её лидером.

7 мая 2015 года избран в Палату общин, а 9 июня 2023 года сложил депутатские полномочия. Известен как один из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза. Джонсон был премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022. Считался ключевым союзником президента Украины Владимира Зеленского. По утверждению лидера украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, Джонсон сыграл решающую роль в приостановке переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле. 24 ноября 2023 года Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

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