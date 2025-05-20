"Свобода к лицу": бывшая жена Комарова покинула Украину и назвала причину

Вы узнаете:
- Александра Кучеренко отправилась в Канны
- Чем она там занята
Бывшая жена Дмитрия Комарова – украинская ведущая и модель Александра Кучеренко – показалась на красной дорожке в Каннах.
Как стало известно из соцсетей знаменитости, Александра находится на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.
"Украинские традиции, кино, музыка, мода, искусство, кулинария - это то, что помогает миру еще лучше узнать нас, как о стране талантливых и сильных людей. Рада возможности быть частью события в Каннах, что говорит с миром об Украине языком культуры", - написала Кучеренко.
Поклонники модели остались в восторге от ее образа и написали много комплиментов в комментариях.
"Прекрасная";
"Богиня";
"Свобода вам к лицу", - отметили подписчики.
Напомним, ранее стало известно, что Александра Кучеренко развелась с Дмитрием Комаровым. Слухи о расставании пары ходили уже давно, ведь Александра и Дмитрий перестали показываться вместе в общественности. Также модель начала появляться на мероприятиях без обручального кольца.
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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