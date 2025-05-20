"Свобода к лицу": бывшая жена Комарова покинула Украину и назвала причину

Александра Кучеренко поразила своим ярким образом.

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Александра Кучеренко - где сейчас / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Александра Кучеренко

Вы узнаете:

Александра Кучеренко отправилась в Канны

Чем она там занята

Бывшая жена Дмитрия Комарова – украинская ведущая и модель Александра Кучеренко – показалась на красной дорожке в Каннах.

Как стало известно из соцсетей знаменитости, Александра находится на Ukrainian Fashion Film Festival, где она представила Украину.

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"Украинские традиции, кино, музыка, мода, искусство, кулинария - это то, что помогает миру еще лучше узнать нас, как о стране талантливых и сильных людей. Рада возможности быть частью события в Каннах, что говорит с миром об Украине языком культуры", - написала Кучеренко.

Александра Кучеренко в Каннах / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Поклонники модели остались в восторге от ее образа и написали много комплиментов в комментариях.

"Прекрасная";

"Богиня";

"Свобода вам к лицу", - отметили подписчики.

Александра Кучеренко показала несколько образов / фото: скрин instagram.com, Александра Кучеренко

Напомним, ранее стало известно, что Александра Кучеренко развелась с Дмитрием Комаровым. Слухи о расставании пары ходили уже давно, ведь Александра и Дмитрий перестали показываться вместе в общественности. Также модель начала появляться на мероприятиях без обручального кольца.

Александра Кучеренко / инфографика: Главред

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Отметим, как сообщал Главред, Анастасия Стоцкая, которая молчит о террористическом нападении РФ на Украину, организовала для дочери Веры праздник в честь ее 8-летия. Стоцкая наняла аниматоров и дрессировщика с цирковыми собачками.

А также Потап рассказал, почему дал интервью российскому ведущему Юрию Дудю. Рэпер объяснил и свое желание выступить на Евровидении от Молдовы, но там финансовые трудности, поэтому в этом году страна не будет участвовать в конкурсе.

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Кто такой Дмитрий Комаров? Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.

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