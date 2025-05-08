Александра Кучеренко распрощалась с парижским партнером и примчалась в Киев

Вы узнаете:
- Александра Кучеренко показалась в Киеве
- Как она выглядела
Украинская известная модель и ведущая Александра Кучеренко совсем недавно делилась, как проходила ее рекламная съемка с партнером в Париже.
На своей странице в Instagram Кучеренко показала, что она уже находится в Киеве и прогулялась в эффектном черном платье, украшенном перьями. Также модель дополнила образ перчатками.
"Привезла немного французского настроения в Киев", – написала Александра.
Смотрите видео, как Александра Кучеренко прогулялась по Киеву:
Отметим, Александра часто принимает участие в рекламных съемках, занимается танцами и работает ведущей на телеканале ICTV.
Совсем недавно стало известно о том, что Кучеренко развелась с украинским ведущим Дмитрием Комаровым. Не только поклонники, но и друзья пары были удивлены таким поворотом, ведь отношения знаменитостей считали примером крепкой семьи.
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Как сообщал Главред, известная ведущая и модель Александра Кучеренко рассказала поклонникам, что побывала в Париже и там снялась в рекламе. Кучеренко показала поклонникам, как проходили съемки, оказывается, она принимала участие вместе с французским пожарным.
А также Ольга Сумская высказала свое мнение о том, что украинский певец Василий Зинкевич получает скромную пенсию в размере 5 тысяч гривен. Также в публикации Сумская отметила украинского президента Владимира Зеленского.
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Кто такой Дмитрий Комаров?
Дмитрий Комаров - украинский журналист, путешественник, фотограф; автор и ведущий программы "Мир наизнанку" и "Мандруй Україною". Заслуженный журналист Украины. Автор документального проекта "Год", сообщает Википедия.
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