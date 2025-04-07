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На Бориса Джонсона напали на глазах пятилетнего сына - что произошло

Анна Подгорная
7 апреля 2025, 15:12
95
Третья жена деятеля Кэрри Саймондс успела заснять инцидент.
Борис Джонсон, Кэрри Саймондс
Борис Джонсон новости - Кэрри Саймондс показала, как политика клюнул страус / коллаж: Главред, фото: instagram.com/borisjohnsonuk, instagram.com/carrielbjohnson

Краткое содержание:

  • Кэрри Джонсон показала, как отдыхает с мужем и детьми в парке
  • Она засняла, как страус атаковал Бориса Джонсона

Появление троих маленьких детей и молодой жены после 55 лет добавляет красок и энергии в жизнь британского государственного деятеля, политика и бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Вместе с Кэрри Саймондс и их тремя общими детьми, Уилфредом, Роми и Фрэнком, он много путешествует и активно отдыхает.

К примеру, недавно третья жена деятеля в своем блоге в Instagram показала забавное видео с Джонсоном из их очередного вояжа. Вместе с малышами Борис и Кэрри отправились в зоологический парк, где посетители передвигаются на автомобилях, а животные спокойно ходят, не ограниченные вольерами.

видео дня

Во время этой прогулки Джонсону довелось поближе познакомиться со страусом - птица, заметив машину, решила заглянуть в водительское окно, а затем, недолго думая, клюнула деятеля. Борис Джонсон немного испугался, но 5-летний Уилфред, его старший сын от Саймондс, лишь залился звонким смехом.

"Слишком смешно, чтобы не поделиться этим", - подписала ролик Кэрри.

Борис Джонсон
Борис Джонсон новости - Кэрри Саймондс показала, как политика клюнул страус / instagram.com/carrielbjohnson

Полное видео на канале STARS UA.

Борис и Кэрри Джонсон (Саймондс) начали отношения в 2018 году, а весной 2021 года пара поженилась. Политик и его третья жена воспитывают троих общих детей - пятилетнего Уилфреда Лори Николаса, трехлетнюю Роми Айрис Шарлотт и Фрэнка Альфреда Одиссея, которому в июле 2025-го исполнится два года.

Также у Бориса Джонсона есть пятеро детей от предыдущих отношений: четверо детей от второго брака - две дочери, Лара Леттис Джонсон (род. 1993) и Кассия Пичез Джонсон (род. 1997), и два сына, Майло Артур Джонсон (род. 1995) и Теодор Аполло Джонсон (род. 1999), а также внебрачная дочь Стефани (род. 2009).

Борис Джонсон, Кэрри Саймондс
Борис Джонсон и Кэрри Саймондс на отдыхе / instagram.com/carrielbjohnson
Кэрри Саймондс с детьми
Кэрри Саймондс с Уилфредом, Роми и Френком / instagram.com/carrielbjohnson

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Кто такой Борис Джонсон

Александер Борис де Пфеффель Джонсон, более известный как Борис Джонсон родился 19 июня 1964 года в Нью-Йорке, США.
Британский политический и государственный деятель.

Был мэром Лондона и министром иностранных дел Великобритании в первом и втором кабинетах Терезы Мэй. Член Консервативной партии, был её лидером.
7 мая 2015 года избран в Палату общин, а 9 июня 2023 года сложил депутатские полномочия. Известен как один из главных идеологов выхода Великобритании из Европейского союза.

Джонсон был премьер-министр Великобритании с 24 июля 2019 года по 6 сентября 2022. Считался ключевым союзником президента Украины Владимира Зеленского.

По утверждению лидера украинской партии "Слуга народа" Давида Арахамии, Джонсон сыграл решающую роль в приостановке переговоров между российской и украинской делегациями в Стамбуле.

24 ноября 2023 года Арахамия заявил, что на переговорах, проходивших в феврале-марте 2022 года в Беларуси и Турции, делегация из Москвы обещала Киеву заключение мира за отказ от вступления в НАТО. По его словам, Украина отказалась из-за отсутствия доверия к россиянам, также пришлось бы менять Конституцию, а тогдашний премьер-министр Великобритании Борис Джонсон якобы предлагал "просто воевать".

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