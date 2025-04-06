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После разоблачения от Кондратюка: актер Ярошенко объяснил свой побег из страны

Анна Подгорная
6 апреля 2025, 23:59
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Дмитрий Ярошенко рассказал, когда и при каких обстоятельствах покинул Украину.
Дмитрий Ярошенко
Дмитрий Ярошенко рассказал, почему не вернулся в Украину / коллаж: Главред, фото: facebook.com/yaroshenkodi

Вкратце:

  • Дмитрий Ярошенко выехал из Украину по разрешению Минкульта, но назад не вернулся
  • Артист объяснил свою позицию

Украинский актер Дмитрий Ярошенко ("Заборонений", "Наші Котики", "Платон Ангел") оказался в центре скандала - продюсер и шоумен Игорь Кондратюк в интервью Янине Соколовой рассказал, что артист не вернулся в Украину после заграничной командировки. Ярошенко выехал из страны по разрешению Минкульта, но не вернулся "из-за страха того, что его могут мобилизовать".

До начала полномасштабной войны Дмитрий снимался в фильме "В зените" (режиссер Игорь Стеколенко), который продюсировал Кондратюк. Сейчас проект заморожен, так как Ярошенко, у которого было 80% экранного времени, не в стране.

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В комментарии для Суспільне Культура Ярошенко рассказал, что выехал в сентябре 2022 года - еще в декабре 2021 года он получил приглашение на "важный международный проект в Европе". "Из-за отсутствия гарантий безопасности в Украине, сроков и шокирующих событий, пришлось принять решение о принятии убежища в других странах и реализовать текущий, важный проект", - говорит актер.

Дмитрий Ярошенко на съемках фильма В зените
Дмитрий Ярошенко на съемках фильма В зените / Facebook В зеніті

При этом Дмитрий Ярошенко отметил, что первопричиной остановки съемочного процесса "В зените" было именно российское вторжение. Также он рассказал, что поддерживал связь со Стеколенко и Кондратюком относительно фильма. "Но, очевидно, что сейчас его реализовать невозможно. Как и многие другие кинопроекты - из-за военного положения в стране и финансовых потребностей на оборону и выживание", - добавил актер.

Дмитрий Ярошенко на съемках фильма В зените
Дмитрий Ярошенко на съемках фильма В зените / Сергей Моргунов

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Кто такой Игорь Кондратюк?

Игорь Кондратюк - украинский телевизионный ведущий, продюсер, шоумен. С 1999 года - соавтор, продюсер и ведущий программы "Караоке на майдане" (телеканалы Интер, 1+1, СТБ). В 2003-2008 годах был продюсером программы "Шанс". В вокальном талант-шоу телеканала СТБ "Х-фактор" был судьей, сообщает Википедия.

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