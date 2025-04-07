"Мамина копия": Андрей Данилко показался на редком кадре со своей мамой

Вы узнаете:
- Андрей Данилко показался с мамой
- Как отреагировали поклонники
Украинский известный певец и шоумен Андрей Данилко показался на редком фото вместе со своей мамой Светланой.
Друг Андрея Юрий Никитин опубликовал в Telegram-канале знаменитости его архивный кадр с мамой. На снимке певец позировал на руках у мамы, но неизвестно, когда именно было сделано фото.
"Андрейко с мамой", — подписали снимок.
Смотрите фото Андрея Данилко с мамой:
Поклонники остались в восторге от фото и написали множество похвальных комментариев, отметив, что Андрей был очень милым ребенком.
"Какой милый малыш!!!";
"Как время неуловимо";
"Мамина копия. Такой красивый мальчик, который вырос большой звездой", - написали в комментариях.
Напомним, мама артиста умерла в возрасте 82 лет, она долгие годы жила в селе Клименки Полтавской области.
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Андрей Данилко - последние новости по теме
Напомним, как сообщал Главред, ранее певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.
Ранее также Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.
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Кто такой Андрей Данилко?
Андрей Данилко - украинский певец, актер, композитор, поэт-песенник. Выступает лично или как травести-артист под женским псевдонимом Верка Сердючка. В этом амплуа представлял Украину на Евровидении-2007 с песней "Dancing Lasha Tumbai" (2-е место). Народный артист Украины (2008). Выпустил 4 студийных альбома, 2 мини-альбома и 22 видеоклипа. На телевидении от своего имени и в арт-образе Сердючки появился в таких проектах, как "СВ-шоу", "Зірка + Зірка", "Х-фактор", "Маска", и пр.
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