Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023

Верка Сердючка с легендарной песней Евровидения выступила в финале конкурса 13 мая.

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Верка Сердючка на Евровидении 2023 / Коллаж Главред, фото скриншот

Сегодня, 13 мая, в Ливерпуле стартовал международный песенный конкурс Евровидения 2023. Во время открытия конкурса на сцене выступила легендарная Верка Сердючка, которая представляла Украину в 2007 году.

Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня вновь прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.

Поклонники Евровидения обожают Сердючку и огненно встретили любимицу.

видео дня

Ну а Верка в своей манере устроили настоящий пожар на сцене, и так затанцевалась, что одна туфля улетела прямо в зал.

Верка Сердючка потеряла туфли на Евровидении / скриншот

Смотрите видео выступления Верки Сердючки на Сцене Евровидения 2023:

Сердючка в финале конкурса набрала 235 баллов и уступила первое место только одной конкурсантке — Марии Шерифович, исполнившей популярную песню Molitva (Сербия).

Стоит отметить, что сразу после группы Kalush Orchestra на сцене конкурса появились другие украинские звезды:

Джамала,

Тина Король,

Go_A.

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