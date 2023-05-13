Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023

Сегодня, 13 мая, в Ливерпуле стартовал международный песенный конкурс Евровидения 2023. Во время открытия конкурса на сцене выступила легендарная Верка Сердючка, которая представляла Украину в 2007 году.
Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня вновь прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.
Поклонники Евровидения обожают Сердючку и огненно встретили любимицу.
Ну а Верка в своей манере устроили настоящий пожар на сцене, и так затанцевалась, что одна туфля улетела прямо в зал.
Смотрите видео выступления Верки Сердючки на Сцене Евровидения 2023:
Сердючка в финале конкурса набрала 235 баллов и уступила первое место только одной конкурсантке — Марии Шерифович, исполнившей популярную песню Molitva (Сербия).
Стоит отметить, что сразу после группы Kalush Orchestra на сцене конкурса появились другие украинские звезды:
- Джамала,
- Тина Король,
- Go_A.
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