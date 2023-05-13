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Джамала со сцены Евровидения прокричала "Слава Украине"

Алена Кюпели
13 мая 2023, 22:25 обновлено 13 мая, 22:34
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Джамала всегда отличается сильной проукраинской позицией, которую она не устает демонстрировать.
Джамала на сцене Евровидения 2023
Джамала на сцене Евровидения 2023 / Скриншот YouTube

Украинские артисты феерично выступили на открытии гранд-финала Евровидение 2023.

Так, с мировой сцены спели фрагменты своих песен: Тина Кароль, GO-A, Kalush Orkestra, Джамала и завершила пуппури Верка Сердючка.

Даже в столь короткий промежуток времени, Джамала, которая выиграла Евровидение в 2016 году с песней 1944, смогла зажечь британскую публику в Ливерпуле.

видео дня

В конце своего выступления, певица прокричала: "Слава Украине! Героям Слава".

Джамала на сцене Евровидения 2023
Джамала на сцене Евровидения 2023 / Скриншот YouTube

Напомним, накануне большого гранд-финала международного песенного конкурса Евровидение 2023, стало известно, под какими номерами будут выступать участники. Отметим, что украинский дуэт TVORCHI не принимали участия в первом и втором полуфинале, так как сразу же попали в гранд-финал, как победители прошлогоднего шоу.

Джамала на сцене Евровидения 2023
Джамала на сцене Евровидения 2023 / Скриншот YouTube

Напомним, ранее украинские артисты устроили великолепный перформанс на сцене Евровидения 2023 в Ливерпуле.

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