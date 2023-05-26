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"Раша, гудбай": Данилко рассказал, как на Евровидении Пугачева поддержала его хит

Юлия Куришко
26 мая 2023, 20:51 обновлено 26 мая, 21:00
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Певец Андрей Данилко вспомнил, как на Евровидении его поддержала Алла Пугачева.
'Раша, гудбай': Данилко рассказал, как на Евровидении Пугачева поддержала его хит
Данилко рассказал о поддержке Пугачевой / коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот: видео Youtube

Известный украинский актер, певец и композитор Андрей Данилко во время участия в конкурсе Евровидение подсознательно изменил слова песни, которую исполнял, и вместо "лаша, тумбай", пропел "Раша, гудбай", чем вызвал гнев в России, которая затем напала на Украину.

Но даже в те времена у Андрея нашлись поклонники, в том числе - народная артистка СССР Алла Пугачева, пишет российское издание polit.info.

Андрей Данилко рассказал, что после того, как он исполнил на Евровидении скандальную песню со словами "лаша тумбай", против него были настроены негативно многие артисты. Но Пугачева отстояла его и помогла остаться в индустрии. Она также поддержала выходку против русских - считала его замысел остроумным.

видео дня

"Когда мы вышли на сцену, все просто поразило публику - начальников по телевидению, журналистов. Я для них был своеобразной Бабой-Ягой. Пугачева не могла действовать иначе, она вступилась за меня, потому что это было в ее стиле", - рассказал Данилко.

Спустя много лет он подтвердил, что на Евровидении пел именно "Раша, гудбай". А после начала полномасштабного вторжения страны-агрессора России, даже официально переименовал название хита.

Евровидение 2023

Напомним, что Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене Евровидения 2023. Песня Dancing Lasha Tumbai сегодня снова прозвучала на сцене Евровидения в Ливерпуле.

Участник Евровидения прямо со сцены прокричал: "Украина, спасибо за мир в Молдове!". Сразу после своего выступления на Евровидении певец прокричал со сцены слова поддержки в сторону Украины.

Джамала со сцены Евровидения прокричала "Слава Украине". Джамала всегда отличается сильной проукраинской позицией, которую она не устает демонстрировать.

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Алла Пугачева Верка Сердючка Андрей Данилко новости шоу бизнеса
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