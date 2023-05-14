Участник Евровидения прямо со сцены прокричал: "Украина, спасибо за мир в Молдове!"

Сразу после своего выступления на Евровидении певец прокричал со сцены слова поддержки в сторону Украины.

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Паша Парфений / EBU

Представитель Молодовы Паша Парфений выступил в гранд-финале на международном песенном конкурсе Евровидение 2023 с композицией Soarele şi Luna.

Видео его выступления опубликовано на YouTube-канале организаторов Евровидения.

Сразу после своего выступления он прокричал со сцены слова поддержки в сторону Украины.

видео дня

"Украина, спасибо за мир в Молдове! Молдова с вами, мы вас любим!" – прокричал он со сцены в конце выступления.

Смотрите видео о том, как Паша Парфений выступил на Евровидении:

Финал Евровидения 2023

Отметим, зрители культового песенного конкурса были поражены тем, что всего через несколько минут после начала программы 41-летняя принцесса Кейт Миддлтон появилась на Евровидении. Она села за пианино, чтобы аккомпанировать прошлогодним чемпионам конкурса Kalush Ochestra, которые исполнили победоносную "Стефанию".

Также в финале Евровидения выступили украинские артисты. Верка Сердючка, Тина Кароль, Джамала.

Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение:

Напомним, ранее участники от Украины TVORCHI, которые выступили на гранд-финале "Евровидения-2023" под номером 19, показали свой перформанс. Дуэт исполнил песню "Heart of Steel". Дуэт сорвал аплодисменты зала, благодаря своей композиции.

Ранее поклонники Евровидения были удивлены появлением принцессы Уэльской, которая сыграла на пианино, на потрясающем открытии шоу в честь гранд-финала "Евровидения-2023".

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