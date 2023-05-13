Сюрприз Евровидения 2023: Кейт Мидлтон аккомпанировала Kalush Orkestra на фортепиано

Поклонники Евровидения были удивлены появлением принцессы Уэльской, которая сыграла на пианино, на потрясающем открытии шоу в честь гранд-финала "Евровидения-2023".
Как пишет The Sun, зрители культового песенного конкурса были поражены тем, что всего через несколько минут после начала программы 41-летняя Кейт уселась за пианино, чтобы аккомпанировать прошлогодним чемпионам конкурса Kalush Ochestra, которые исполнили победоносную "Стефанию".
Клип группы был снят во время исполнения своей песни на станции метро "Майдан Незалежності в Киеве.
Тем временем Кейт, которая выглядела потрясающе в голубом платье и паре сережек покойной королевы Елизаветы, присоединилась к короткому инструментальному фортепианному выступлению.
Запись ролика Кейт была сделана в гостиной Виндзорского замка в начале этого месяца перед Гранд-финалом Евровидения.
Поклонники были потрясены, увидев Кейт на выступлении, и заполонили Твиттер, чтобы показать, что они в восторге.