Евровидение-2023: букмекеры серьезно опустили Украину после первой репетиции TVORCHI в Ливерпуле

Евровидение 2023 начинается уже 9 мая. Тогда состоится первый полуфинал конкурса. Украина в этом году автоматически попадает в финал.
Украинская группа TVORCHI уже прибыла в Ливерпуль. 4 мая группа провела первую репетицию номера на Евровидение-2023, на который потратили почти 3 миллиона гривен.
Ребята впервые показались в эффектных костюмах от украинского дизайнера Ивана Фролова.
Сцену Евровидения-2023 на арене M&S Bank Arena TVORCHI подсветили сине-желтыми огнями и создали впечатляющею композицию с экранов и фонов, на которых появляется лицо Джеффри Кенни и восходит солнце.
Первая репетиция TVORCHI на Евровидении 2023
В постановке также принимают участие два танцовщика в черном.
Вот только после первой репетиции TVORCHI букмекеры опустили шансы Украины и выбросили из 3-ки фаворитов.
Евровидение-2023 букмекеры
Стоит отметить, что после первой репетиции Украины шансы на победу вновь упали. Первое место занимает Швеция, на втором осталась Финляндия, а на третье место выскочила Франция потеснив группу TVORCHI на четвертое место.
Смотрите видео, с какой песней TVORCHI представят Украину на Евровидении 2023
Когда пройдет Евровидение 2023
67-й Международный песенный конкурс Евровидения пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.
13 мая состоится грандиозный финал.
Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы группа Kalush, однако из-за войны проведение конкурса стало невозможным.
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