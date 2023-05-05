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Евровидение-2023: букмекеры серьезно опустили Украину после первой репетиции TVORCHI в Ливерпуле

Мария Тупик
5 мая 2023, 10:23 обновлено 5 мая, 10:34
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Украинская группа TVORCHI впервые вышла на сцену Евровидения в Ливерпуле, но букмекеры опустили наши шансы на победу.
Евровидение 2023 букмекеры
Евровидение 2023 букмекеры / коллаж Главред, фото EBU, Суспільне

Евровидение 2023 начинается уже 9 мая. Тогда состоится первый полуфинал конкурса. Украина в этом году автоматически попадает в финал.

Украинская группа TVORCHI уже прибыла в Ливерпуль. 4 мая группа провела первую репетицию номера на Евровидение-2023, на который потратили почти 3 миллиона гривен.

Ребята впервые показались в эффектных костюмах от украинского дизайнера Ивана Фролова.

видео дня
TVORCHI на Евровидении 2023
TVORCHI на Евровидении 2023 / Суспильне

Сцену Евровидения-2023 на арене M&S Bank Arena TVORCHI подсветили сине-желтыми огнями и создали впечатляющею композицию с экранов и фонов, на которых появляется лицо Джеффри Кенни и восходит солнце.

Первая репетиция TVORCHI на Евровидении 2023

В постановке также принимают участие два танцовщика в черном.

Вот только после первой репетиции TVORCHI букмекеры опустили шансы Украины и выбросили из 3-ки фаворитов.

Евровидение-2023 букмекеры

Евровидение 2023 ставки букмекеров
Евровидение 2023 ставки букмекеров / скриншот

Стоит отметить, что после первой репетиции Украины шансы на победу вновь упали. Первое место занимает Швеция, на втором осталась Финляндия, а на третье место выскочила Франция потеснив группу TVORCHI на четвертое место.

Смотрите видео, с какой песней TVORCHI представят Украину на Евровидении 2023

Когда пройдет Евровидение 2023

67-й Международный песенный конкурс Евровидения пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.

13 мая состоится грандиозный финал.

Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы группа Kalush, однако из-за войны проведение конкурса стало невозможным.

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