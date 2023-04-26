Евровидение-2023: букмекеры резко изменили ставки для Украины

Международный песенный конкурс Евровидение 2023, который должен был пройти в Украине, совсем скоро откроет свои двери.
Уже 9 мая состоится первый полуфинал Евровидения в Ливерпуле.
В прошлом году букмекеры отдавали 62% на победу Украины, и группа Kalush Orchestra привезла заветный хрустальный микрофон в Украину.
Евровидение-2023 - ставки букмекеров
В этом году букмекеры также высоко оценили группу TVORCHI, которая представит Украину в Ливерпуле с песней Heart of Steal.
Хоть слухи о том, что группа Kalush Orchestra выиграла конкурс из-за огромной поддержки связана с войной в Украине, ставки в этом году букмекеров говорят сами за себя.
По версии букмекеров, в топ-10 претендентов на победу в Евровидении 2023 года вошли:
- Швеция;
- Финляндия;
- Украина;
- Франция;
- Испания;
- Норвегия;
- Израиль;
- Австрия;
- Италия;
- Великобритания.
Стоит отметить, что букмекеры понизили ставки Украины. Когда стало известно, что TVORCHI представят Украину, букмекеры подняли нашу страну на 1 место.
Теперь, за несколько дней до официального открытия конкурса, ставки Украины на победу изменились.
Так, Швеции с вероятностью в 44% прогнозируют победу в нынешнем конкурсе. Представлять страну будет певица Loreen с песней Tatoo. В 2012 году она уже выигрывала на конкурсе.
Песня Loreen, Tattoo для Евровидения
Второе место в рейтинге букмекеров занимает певец из Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha. Его шанс на победу составляет 17%.
Украина же по оценке букмекеров имеет 7% на победу.
5% имеют Франция и Испания, 4% — Норвегия и по 2% — Израиль, Австрия, Италия и Великобритания.
С какой песней TVORCHI представят Украину на Евровидении 2023
Когда пройдет Евровидение 2023
67-й Международный песенный конкурс Евровидения пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.
13 мая состоится грандиозный финал.
Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы группа Kalush, однако из-за войны проведение конкурса стало невозможным.
Смотрите видео, что говорят группа TVORCHI об участии в Евровидении.
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