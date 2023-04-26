Евровидение-2023: букмекеры резко изменили ставки для Украины

По версии букмекеров, в топ-10 претендентов на победу в Евровидении 2023 года вошла и Украина.

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Евровидение 2023 букмекеры / instagram/tvorchi_official, eurovision.tv

Международный песенный конкурс Евровидение 2023, который должен был пройти в Украине, совсем скоро откроет свои двери.

Уже 9 мая состоится первый полуфинал Евровидения в Ливерпуле.

В прошлом году букмекеры отдавали 62% на победу Украины, и группа Kalush Orchestra привезла заветный хрустальный микрофон в Украину.

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Евровидение-2023 - ставки букмекеров

В этом году букмекеры также высоко оценили группу TVORCHI, которая представит Украину в Ливерпуле с песней Heart of Steal.

Хоть слухи о том, что группа Kalush Orchestra выиграла конкурс из-за огромной поддержки связана с войной в Украине, ставки в этом году букмекеров говорят сами за себя.

По версии букмекеров, в топ-10 претендентов на победу в Евровидении 2023 года вошли:

Евровидение 2023 ставки букмекеров / скриншот

Швеция;

Финляндия;

Украина;

Франция;

Испания;

Норвегия;

Израиль;

Австрия;

Италия;

Великобритания.

Стоит отметить, что букмекеры понизили ставки Украины. Когда стало известно, что TVORCHI представят Украину, букмекеры подняли нашу страну на 1 место.

Теперь, за несколько дней до официального открытия конкурса, ставки Украины на победу изменились.

Так, Швеции с вероятностью в 44% прогнозируют победу в нынешнем конкурсе. Представлять страну будет певица Loreen с песней Tatoo. В 2012 году она уже выигрывала на конкурсе.

Песня Loreen, Tattoo для Евровидения

Второе место в рейтинге букмекеров занимает певец из Финляндии Käärijä с песней Cha Cha Cha. Его шанс на победу составляет 17%.

Украина же по оценке букмекеров имеет 7% на победу.

5% имеют Франция и Испания, 4% — Норвегия и по 2% — Израиль, Австрия, Италия и Великобритания.

С какой песней TVORCHI представят Украину на Евровидении 2023

Когда пройдет Евровидение 2023

67-й Международный песенный конкурс Евровидения пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena.

13 мая состоится грандиозный финал.

Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы группа Kalush, однако из-за войны проведение конкурса стало невозможным.

Смотрите видео, что говорят группа TVORCHI об участии в Евровидении.

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