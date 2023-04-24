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Андрей Данилко дал критическую оценку песне, с которой дуэт Tvorchi едет на Евровидение-2023

Анна Подгорная
24 апреля 2023, 21:40 обновлено 24 апреля, 21:40
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Данилко на протяжении четырех лет был в жюри Нацотбора, и знает "кухню" Евровидения изнутри.
группа Tvorchi, Андрей Данилко
Андрей Данилко высказал свое мнение про песню группы Tvorchi Heart of Steel / instagram.com/tvorchi_official, instagram.com/v_serduchka

Народный артист Украины Андрей Данилко в образе пробивной певицы Верки Сердючки стал важной частью современного облика песенного конкурса Евровидение. Его участие в соревновании в 2007 году хоть и не принесло Украине победу (Сердючка заняла второе место - прим. редактора), но закрепило его личный авторитет на международной эстраде.

Также Данилко с 2016 по 2020 годы был членом жюри по выбору конкурсантов на Национальном отборе на Евровидение, однако, по его собственному признанию, после этого за конкурсом перестал пристально следить.

Об этом он рассказал в эксклюзивном интервью для УНИАН. "После "Евровидения" нашего я совсем перестал делать какие-то прогнозы. Когда я сидел в Нацотборе, я еще тогда делал какие-то прогнозы и мог их сделать", - высказался артист.

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Такую ремарку он сделал относительно собственных прогнозов на победу украинских конкурсантов, дуэта Tvorchi, на Евровидении-2023. Данилко признался, что песня не пришлась ему по вкусу. Тем не менее он считает свою оценку, да и в целом место коллектива на конкурсе не самым существенным: главное - достойно представить Украину и выложиться на сцене по максимуму.

"Я не поклонник такой музыки, однако это очень субъективно. Я очень желаю им удачи. Я всем нашим желаю удачи. Тысячу раз об этом говорил. Не надо думать о каких-то местах. Надо хорошо показать, надо хорошо выступить, чтобы все было достойно. Все", - говорит Андрей Данилко.

Смотрите интервью группы Tvorchi для ЖВЛ, в котором артисты рассказывают, как готовятся к предстоящему Евровидению-2023:

Ранее жюри определило, кто будет представлять Украину на песенном конкурсе Евровидение-2023 в Ливерпуле. Коллектив ранее уже принимали участие в отборе, однако тогда уступили победу Go_A.

Меж тем украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк раскритиковал выбор судей - он посчитал тернопольский дуэт недостаточно сильным и неконкурентоспособным.

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