"Ни одного хита": Игорь Кондратюк обхаял Нацотбор на Евровидение-2023 и победителей - группу Tvorchi

Музыкальный продюсер назвал участников этого года неконкурентоспособными посредственностями.

Игорь Кондратюк раскритиковал Нацотбор на Евровидение-2023 / facebook.com/kondratjukigor, instagram.com/suspilne.eurovision

Украинский музыкальный продюсер Игорь Кондратюк известен своей острой критикой. Поэтому неудивительно, что он не смог сдержать свое мнение относительно Национального отбора на Евровидение-2023, который состоялся 17 декабря.

Конкурс заставил продюсера усомниться в собственной компетентности - настолько песни, представленные на отборе, показались Кондратюку слабыми. Об этом он пишет на своей странице в Facebook: "Впервые за все годы моих наблюдений за Национальным отбором на Евровидение я не доволен уровнем конкурсных песен. Разве что я совсем отстал от музыкальной жизни... Или это война притупила рецепторы позитивного восприятия?"

Более развернуто свое недовольство шоумен выразил в интервью УНИАН. Так Кондратюк отметил, что прослушал все песни для Нацотбора, но не нашел среди них ни одного хита с "вау-эффектом".

"Я разочарован качеством этих песен. Но не всё так плохо. Потому что большое значение имеет визуальное восприятие артиста на Евровидении. Это мое личное мнение, которое не претендует на то, чтобы быть экспертным. Могу сказать одно: слава Богу, что я не в жюри Нацотбора на Евровидение-2023, потому что мне хочется сказать мало хороших слов о конкурентоспособности этих песен в Ливерпуле", - едко подчеркнул он.

Тем не менее продюсерское чутье не обмануло Кондратюка - среди всех конкурсных работ он еще до начала Нацотбора отметил песню группы TVORCHI, которая в результате и была выбрана для участия в Евровидении-2023.

Впрочем, и это едва ли можно назвать похвалой, ведь шоумен практически назвал их лучшими из худших, и обвинил в банальности: "Я прослушал все десять песен и не услышал ни одного хита. То ли у меня проблемы с восприятием современной музыки во время войны, то ли что-то еще, не знаю. Но, на мой взгляд, TVORCHI, кажется, третий раз принимают участие в Нацотборе (на самом деле только второй - прим. редактора), и их предыдущие песни были более яркими. Наверное именно они выставили более конкурентоспособную песню, хотя и в этом я сомневаюсь. Много банальности".

Ранее солист группы Maneskin, победителей Евровидения-2021, попал в скандал из-за унижения украинского флага - Дамиано Давид, который ранее поддерживал Украину, топтал ногами национальный символ.

Тем временем другой скандал на Евровидении, который длился целый год, наконец пришел к своему логическому завершению - Alina Pash, которую сняли с конкурса из-за обмана, наконец рассказала правду о событиях в Крыму.

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