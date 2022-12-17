Уникальный голос: стало известно, кто представит Украину на Евровидении 2023 в Ливерпуле

67-й песенный конкурс состоится в Англии после победы украинской группы Kalush Orchestra.

Евровидение 2023 Нацотбор / instagram.com/suspilne.eurovision, скриншот

Сегодня, 17 декабря, состоялся финал Национального отбора в Украине на Евровидение 2023.

Украину на Евровидении будет представлять группа TVORCHI с песней "Heart Of Steel".

Первое место по результатам голосов судей и зрителей занял тернопольский дуэт TVORCHI. Группе отдали 9 баллов судьи и 10 зрители.

Ребята выступили со взрывным треком Heart Of Steel и сразу вышли в фавориты Национального отбора.

TVORCHI уже участвовали в Нацотборе на Евровидение 2020, где выступили с сильным треком Bonfire, но первенство тогда завоевали Go_A.

Зрители отметили уникальный голос и номер солиста группы.

Смотрите выступление группы TVORCHI в Нацотборе Евровидения

Где и когда пройдет Евровидения 2023

Напомним, что 67-й песенный конкурс состоится в Англии после победы Kalush Orchestra из-за того, что организаторы не разрешили провести мероприятие в Украине по соображениям безопасности.

Гранд-финал Евровидения 2023 состоится на Liverpool Arena, которая сейчас называется M&S Bank Arena Liverpool у реки Мерси в субботу 13 мая 2023 года.

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