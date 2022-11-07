Назревает скандал: Тина Кароль обиделась, что не стала членом жюри Нацотбора на Евровидение-2023

Тина Кароль обиделась на результаты голосования за членство в жюри Нацотбора на Евровидение-2023 / instagram.com/tina_karol

Не успел Суспільний мовник опубликовать список знаменитостей, которые стали членами жюри для Национального отбора конкурсантов на Евровидении-2023 от Украины, как в Сети потихоньку начинает разгораться пожар скандала.

В этом году членов жюри определяли зрители через мобильное приложение Дия. Каждый мог проголосовать за одного из девяти предложенных артистов. Трое из них, кто заработал наибольшее количество голосов, и стали жюри.

Среди артистов-претендентов на судейское кресло на Нацотборе была украинская певица Тина Кароль. После оглашения имен судей (в членский состав которых она, к слову, не вошла), артистка намекнула на фальсификацию результатов в пользу Юлии Саниной, с которой у Кароль был практически одинаковый результат.

Тина на своей странице в Instagram опубликовала скрин из приложения, где видно, что за нее проголосовало 15.68%, за Юлию Санину - 15.69. Кароль возмутило, что ее результат округлили до 15% т.е. в меньшую сторону, а результат Саниной по правилам арифметики в большую - 16%.

"Почему 15,68% - это 15%, а 15,69% - это 16%? Без обид, просто фан", - прокомментировала Кароль. К своему комментарию она добавила слишком большое количество скобочек-смайликов, что может быть признаком того, что эта несправедливость ее все-таки задела.

Как бы там ни было, но разница между результатами певиц все же есть - у Саниной преимущество перед Кароль минимум в одну сотую процента.

Тина Кароль обиделась на результаты голосования за членство в жюри Нацотбора на Евровидение-2023 / instagram.com/tina_karol

Ранее три страны-участницы сделали официальные заявления о своем отказе ехать в Ливерпуль в 2023 году и от участия в Евровидении-2023 по ряду причин, которые невозможно уладить до начала соревнования.

Позже Европейский вещательный союз (European Broadcasting Union (EBU) обнародовал официальный список стран-участниц в 67-ом ежегодном конкурсе Евровидение.

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