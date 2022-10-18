Евровидение-2023: две страны отказались ехать в Ливерпуль на конкурс

Евровидение-2023 - от участия отказались две страны / instagram.com/eurovision

Украинская группа Kalush Orchestra победила на песенном конкурсе Евровидение-2022. Однако, по решению организаторов мероприятия, Украине было отказано в праве проводить конкурс на территории страны из-за военных действий, которые сейчас происходят здесь.

Организацию Евровидения-2023 от лица Украины взяла на себя Великобритания. Конкурс произойдет в мае 2023 года в Ливерпуле.

И хоть до начала конкурса еще более полугода, две страны уже сообщили о добровольном отказе в участии. Их официальные заявления публикует BBC. Официальный список стран-участниц обнародуют в ближайшее время.

Однако в него уже не входит Северная Македония. Война между Украиной и РФ привела к энергетическому кризису в стране, поэтому участие в дорогостоящем европейском конкурсе для них не в приоритете.

Из-за большой суммы денежного взноса для участия в Евровидении и высоких затрат на подготовку команды, от песенного конкурса в 2023 году также отказалась Черногория. Их представитель заявляет, что страна приняла решение потратить эти средства более рационально.

"Помимо значительных расходов на регистрационный сбор, а также расходов на пребывание в Великобритании, мы столкнулись с отсутствием интереса со стороны спонсоров, поэтому решили направить имеющиеся ресурсы на финансирование текущих и планируемых национальных проектов", - говорится в сообщении.

Сумма взноса стран для участия в Евровидении колеблется из года в год. Ее для каждой страны определяют индивидуально, в зависимости от ряда факторов (вроде размера и количества населения государства). Обычно цифра колеблется в пределах 5 миллионов фунтов стерлингов (209 млн грн), но точную сумму держат в секрете.

В 2023 году ожидается существенное увеличение этой цифры из-за дисквалификации РФ, как страны-участницы. Россия в свою очередь была одним из основных спонсоров Евровидения.

Другие новости: