Лидер Kalush Orchestra показал жаркие поцелуи в постели с возлюбленной

Олег Псюк и Александра Билобров показали поцелуи в постели / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Олег 'Калуш' Псюк, лидер группы Kalush Orchestra, показал редкое фото, на котором он милуется со своей девушкой - Александрой Билбров. Пара вместе всего год, но на их судьбу уже выпали непростые испытания, которые возлюбленные успешно преодолевают.

После победы на Евровидении-2022 личность Калуша стала привлекать к себе все больше внимания, а у его "Белобровой" образовался приличный фан-клуб - только в Instagram за Александрой наблюдают более 20 тысяч подписчиков.

Не удивительно, что отсутствие девушки в социальных сетях Псюка вызвало возмущение у поклонников парочки. Они стали требовать у кумира "контента с Белобровой".

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На своей странице в Instagram Калуш показал милое совместное фото - он полулежит на кровати в своей неизменной розовой панамке, а Александра нежно целует его, присев на краешке.

Снимок он не стал комментировать или подписывать - лишь отметил на нем возлюбленную и поставил эмодзи сердечка.

Олег Псюк и Александра Билобров показали поцелуи в постели / instagram.com/kalush.official

Ранее девушка фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Александра Билобров похвасталась своей красотой - она снялась в чувственной фотосессии в ретро-стиле.

Также пара Псюка и Билобров дала первое совместное интервью, в котором рассказала историю своих отношений, раскрыла планы на будущее, а также поделилась секретом их любви.

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