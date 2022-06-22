Лидер Kalush Orchestra Олег Псюк сделал своей возлюбленной шикарный подарок

Кто же знал, что под розовой панамкой скрывается настоящий романтик.
Девушка Олега 'Калуша' Псюка, лидера группы Kalush Orchestra, и коммерческий менеджер музыкального лейбла ENKO Александра Билобров все чаще становится предметом интереса общественности. Девушка ведет свой блог, в котором показывает фрагменты из своей повседневной жизни, делится новостями о группе своего бойфренда, и прочими маленькими радостями.
К примеру, недавно на ее странице в Instagram появилась история о том, как Олег Псюк исполнил ее давнюю детскую мечту. Девушка, со свойственным ей романтизмом, хотела однажды посетить город любви - Париж.
И лидер Kalush Orchestra воплотил это желание в жизнь. Доподлинно неизвестно, когда состоялась поездка пары, ведь сейчас Псюк находится в Нидерландах на концерте, а Билобров - в Украине.
Однако, судя по фото и видео, паре, которая в один момент стала известная практически во всем мире, удалось выкроить время, и провести целый уикенд в столице Франции.
"Идеальные выходные! Ты исполнил мою детскую мечту ❤️ Спасибо!" - написала Александра, обращаясь к своему возлюбленному.
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Ранее девушка фронтмена Kalush Orchestra Олега Псюка Александра Билобров похвасталась своей красотой - она снялась в чувственной фотосессии в ретро-стиле.
Также пара Псюка и Билобров дала первое совместное интервью, в котором рассказала историю своих отношений, раскрыла планы на будущее, а также поделилась секретом их любви.
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