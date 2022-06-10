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Олег Псюк и Александра Билобров: как познакомились, с чего начался роман и когда свадьба

10 июня 2022, 17:10

Какими чарами девушка околдовала лидера Kalush Orchestra, и почему она считает музыканта подарком Вселенной.

Олес Псюк и Александра Билобров раскрыли подробности их отношений / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Солист нашумевшей украинской группы Kalush Orchestra Олег Псюк и его возлюбленная Александра Билобров впервые дали совместное интервью. ТСН они рассказали их историю любви, а также раскрыли планы на будущее.

Александра Билобров родом из села Сычевка (недалеко от Умани), Черкасской области. Ранее работала турменеджером групп Kalush и Kalush Orchestra, сейчас коммерческий менеджер музыкального лейбла ENKO.

С Олегом Псюком она познакомилась в Instagram - была его давней фанаткой, а встреча произошла практически случайно: "Все произошло как-то очень быстро и неожиданно. Чтобы вы понимали, уже через две недели после знакомства он привез меня знакомиться с родителями в Калуш. А что я, у меня не было выбора. Познакомились в Киеве в первый день весны, это как-то символично. Перед тем месяц мы договаривались встретиться. А впервые я увидела его в Буковеле, когда с родителями уже собиралась возвращаться домой с отдыха. Помню, это был вечер, мы как раз собирались возвращаться. Со временем в сторис Instagram я увидела, что Олег как раз только приехал. Я была подписана на его страницу в Instagram после его трека Зорі, который мне очень нравился.

У него в сторис в тот же вечер появился опрос для подписчиков, я прокомментировала, что было бы классно встретиться, жаль, что так разминулись. Я написала, даже не думая, что он может что-то мне ответить, так сказать "во Вселенную" направила. Но он через два дня ответил. Договорились с ним встретиться в Киеве, когда я буду там. Но из-за локдауна эта встреча долго откладывалась и еще несколько раз переносилась даже когда мы оба были в Киеве, потому что у него или у меня были рабочие дела. Помню, что уже думала, что мы так и не встретимся, когда в очередной раз встреча перенеслась и я должна была уже ехать домой, но мой автобус задержали и я осталась надолго. В тот день мы и встретились в первый день весны".

Сам музыкант шутит, что история их знакомства похожа на лучший голливудский фильм о любви. Однако вдаваться в подробности, планирует ли сделать свою "белобровую" честной женщиной, Псюк не стал: "Личная жизнь - на то и личная, чтобы планировать ее вдвоем. Следите за Instagram".

Олес Псюк и Александра Билобров раскрыли подробности их отношений / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Александра тоже считает, что "счастье любит тишину" - она не боится бешенных фанаток, просто для нее их душевное спокойствие важнее публичности. Пара живет вместе и отлично уживается в быту.

Чем же Билобров покорила главного "Бунтаря" Украины? Олег Псюк назвал 5 причин: "1. Есть какое-то волшебство в этой девушке. Она довольно простая, но она та, которой я могу доверить что угодно. 2. Поддержка, что очень важно для мужчины. 3. Помощь во всем, даже в рабочих делах. 4. Без вредных привычек. 5. Прекрасная девушка. Моя малая, Белобровая".

Олес Псюк и Александра Билобров раскрыли подробности их отношений / instagram.com/bilobrov_oleksandra

Александра также рассказала, чем лидер Kalush Orchestra покорил и продолжает покорять ее сердце: "1. Главное, трудолюбие – он меня мотивирует этим постоянно, работать и не опускать рук. Он учит меня постоянно чему-то новому. Он – мой наставник. 2. Обожаю наблюдать, когда он в работе: написание треков, или когда задумался, и такой потом "Малая, ...", и рассказывает свою очередную гениальную идею. 3. Мало кто знает и замечает, но он бывает очень нежным и очень романтичным. 4. Он за здоровый образ жизни и правильное питание, иногда, конечно, хочется съесть чего-то вредного, но я за это очень благодарна ему, потому что он заботится о здоровье в принципе. 5. Делает меня счастливой в разных деталях, о которых знает только он".

В марте 2022 года пара отметила первую годовщину.

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Ранее украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала о том, как с начала полномасштабного вторжения изменились их отношения с Юрием Горбуновым.

Также украинский актер, звезда Киборгов и Клятвы врача, Александр Пискунов совершил каминг-аут - артист признался, что он гей.

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