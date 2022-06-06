Звезда Киборгов и Клятвы врача совершил каминг-аут, как гей

Александр Пискунов признался, что он гей / instagram.com/peacekunow

Украинский актер Александр Пискунов совершил каминг-аут - артист признался, что он гей. Важный для себя шаг он совершил на своей странице в Instagram.

Пискунов написал: "Я - гей. И от этого очень больно. Но я не хочу никого искать". Смелый поступок актера оценили и коллеги, и поклонники.

Ему поспешили выразить слова поддержки: "Горжусь! Ты сильный и хороший человек!", "Солнышко! Это абсолютно нормально, это же физика. И Слава Богу. Мы свободны быть тем, кем чувствуем себя. Очень сильно обнимаю", "Быть собой, принимать себя = быть счастливым! Желаю тебе этого!", "От этого ты не становишься менее hot person! Мы любим и уважаем тебя таким, каков ты есть", "Сашенька, у любви нет пола" и пр.

Несмотря на это, Пискунов вскорости удалил свой пост из социальных сетей.

Александр Пискунов - украинский актер, известен ролями в фильмах и сериалах Смерть Сталіна, І будуть люди, Кіборги, Козаки, Межа, Клятва лікаря, Крути 1918, Ангели, 11 дітей з Моршина, и др.

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Ранее каминг-аут совершил американский актер, известный по ролям в кинотрилогии Гарольд и Кумар, а также Катнера в сериале Доктор Хаус, Кэл Пенн.

В нетрадиционной сексуальной ориентации подозревает Максима Галкина, выступающего против войны в Украине, рашистская пропагандистка Маргарита Симоньян.

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