"Он гей, женился на Пугачевой ради денег!": Симоньян коробит от правды Галкина о войне в Украине

Симоньян коробит от правды Галкина о войне в Украине / скриншот

Пропагандистка Маргарита Симоньян начала возмущаться, что шоумен Максим Галкин начал говорить правду о вторжении России в Украину.

В эфире пропагандистского российского телеканала она назвала юмориста лицемером, предателем и высказалась о его личной жизни.

"Когда человек, о котором достоверно всем известно, что он гей, для отвода глаз, для личного обогащения, для пути в карьере женится на пожилой женщине и убеждает всю свою не очень доверчивую аудиторию, что у них любовь... Ну вы понимаете уровень этого лицемерия, вранья и вообще качества этого человека?", – заявила Симоньян.

Пропагандистка считает, что Галкин не имеет права что-либо говорить о России, ведь он ничего не знает о "спецоперации" и что такое Родина.

Читайте такжеСобчак рассказала, чем для Галкина обернется освещение правды о войне в УкраинеНапомним, что шоумен Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине.

Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий. Также с Галкиным стали разрывать рекламные контракты, рассказал Андрей Данилко.

В последнем своем обращении он прямо обвинил Россию в циничном ракетном ударе по Одессе и преступлениях в Буче.

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