Осадчая рассказала, как война повлияла на отношения с Горбуновым

Катя Осадчая поделилась своей историей/ instagram.com/kosadcha/

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая рассказала о том, как с начала полномасштабного вторжения изменились их отношения с Юрием Горбуновым.

Звездные супруги, которые 24 февраля находились под Киевом, в первую очередь объединились для того, чтобы обезопасить их детей, сообщает ТСН.

Первые недели войны Екатерина и Юрий не понимали, что делать. Впрочем, супруги, даже несмотря на нервы, все равно дополняли друг друга и делали все, чтобы их дети были в безопасности.

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"Мы все переживали по-разному, у всех было разное эмоциональное состояние, и мы, как и большинство семей, в первые недели были в телефонах. Смотрели новости, просыпались ночью, было какое-то оцепенение. Первые недели мы даже не обсуждали, что будем делать, а просто понимали, что нужно помогать, делать так, чтобы дети были в безопасности, это стало нашим общим семейным фронтом. Даже не договаривались и делали какие-то вещи, дополняли друг друга", - рассказала Осадчая.

Ведущая призналась, что, несмотря на все сложности и переживания, война их объединила еще больше. Они поняли, что только вместе могут сделать все, и спокойно могут довериться друг другу.

"Нас война еще больше объединила, сплотила и показала, что только вместе мы сможем сделать больше. Когда один стоит за спиной другого – это самое главное. Недаром говорят – и в беде, и в радости", - призналась Осадчая.

Напомним, украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая была одной из первых медиаперсон, которая выступила за то, чтобы лишить украинского гражданства артистов украинского происхождения, которые сознательно молчат о войне в Украине и/или публично поддерживают военную политику Кремля.