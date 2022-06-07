Катя Осадчая рассказала, кто посоветовал Ани Лорак молчать о войне в Украине / Коллаж

Украинская модель, ведущая и волонтерка Катя Осадчая была одной из первых медиаперсон, которая выступила за то, чтобы лишить украинского гражданства артистов укаинского происхождения, которые сознательно молчат о войне в Украине и/или публично поддерживают военную политику Кремля.

В интервью для КП Украина Осадчая признается - в ней не осталось надежды, что они переменят свое решение. Да и в целом это уже ничего не изменит - прошло более трех месяцев с момента, как Россия вторглась в Украину. Этого времени более чем достаточно, чтобы решить, на чьей ты стороне.

"Это преступление против своего народа – на уровне преступлений, которые совершает Россия. Не поддержать свой народ, не быть вместе с ним – это, собственно, и значит, что ты сделал выбор и не хочешь быть гражданином своей страны. Все. Отдавайте паспорта! Мне трудно даже понять, как люди так могут делать. Я много об этом думала, обдумывала, какие могут быть причины такого поведения. Карьера в России, в Украине – война, возвращаться некуда? Молчат, потому что думают, что Россия захватит Украину и они вернутся в Украину звездами?" - удивляется ведущая.

По ее мнению ни одна из отговорок из уст артистов-предателей не будет звучать достаточно убедительно: ни беременность (как у Тодоренко), ни страх потерять карьеру и деньги.

Так, согласно слухам, именно последнее пугает Ани Лорак - певица молчит с самого начала войны, и активно скрывается от СМИ. Надоумил ее на такое ее кум и Народный артист Украины. При этом он был и остается российским исполнителем. "Может, это на уровне слухов, но молчать Ани Лорак посоветовал Филипп Киркоров, мол, они там со своей войной разберутся, а у тебя ведь карьера! Думаю, после нашей Победы все станет ясно", - рассказала Осадчая.

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Ранее телеведущая, модель и волонтерка Катя Осадчая рассказала, из-за чего плачет больше всего - ужасы, которые творят рашисты в Украине неизменно вызывают у нее слезы.

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