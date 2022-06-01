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"Хочется кричать!": Осадчая рассказала о детях, которых оккупанты украли у родителей

1 июня 2022, 15:37

Телеведущая призналась, что ей начали сниться дети и люди, которых она ищет.

Осадчая рассказала о детях, которых оккупанты украли у родителей / скриншот, УНИАН

Украинская телеведущая Екатерина Осадчая, которая занимается поиском пропавших детей во время войны, призналась, что часто плачет из-за этого.

На своей страничке в Instagram она заявила, что многих детей незаконно вывезли в Россию из Украины.

"В День защиты детей особенно громко хочется кричать об ужасе, который происходит с детьми в Украине! Недавно меня спросили, часто ли я плачу? - я плачу в основном через детей, не своих, а оставшихся без родителей, раненых, погибших маленьких ангелов. Детей, которых незаконно вывезли в Россию и некоторые из них даже не будут знать, где они родились, их просто, как вещи присвоили себе орки…. это такая невыносимая боль и такое невыносимое ощущение несправедливости", - написала Осадчая.

Также телеведущая призналась, что ей начали сниться дети и люди, которых они ищут, а еще падающие стены от снарядов.

Читайте также"Пусть смерть вас скорее встретит": Катя Осадчая жестко обратилась к предателям родиныНаверное, все мы имеем в подсознании то, что приходит ночью. Я верю, что однажды все семьи объединятся, а падающие стены останутся только во снах", - подытожила телеведущая.

Ранее ведущая Екатерина Осадчая поделилась щемящей историей маленького мальчика из Мариуполя, который был вынужден покинуть родной город из-за обстрелов оккупантов.

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