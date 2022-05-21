"Вы приезжайте, море осталось": Осадчая растрогала щемящей историей маленького мальчика из Мариуполя

Осадчая растрогала щемящей историей маленького мальчика из Мариуполя / instagram.com/kosadcha/

Ведущая Екатерина Осадчая поделилась щемящей историей маленького мальчика из Мариуполя, который был вынужден покинуть родной город из-за обстрелов оккупантов.

На своей страничке в Instagram она опубликовала рассказ волонтера, которая рассказала, как в ее центр привезли деток из размомбобленного Мариуполя.

Дети вели себя вежливо и прежде чем съесть печенье, серьезно спрашивали, нужно ли еще с кем-то поделиться, а когда пили воду, то после двух глотков спрашивали, можно ли выпить всю.

"Чтобы как-то утешить братиков, задавали вопрос о родном городе. Старшенький серьезно ответил: "Города нет". А младший братик с добротой и непосредственностью пригласил: "Вы приезжайте, море осталось"... Это разорвало мою душу в клочья... Мариуполь... Города нет... Но море осталось", — поделилась волонтер.

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Осадчая, как и ее подписчики, была тронуты этой историей. Телеведущая уверена, что россияне у нас не отберут того, что дала земля и природа.

"Дети, мы обещаем, что мы сделаем все, если бы вы жили в самой богатой стране и все ужасы настоящего вспоминали только как борьбу за свободу", - написала телеведущая.

Напомним, ранее поделилась историей 9-летнего мальчика, у которого на глазах оккупанты убили маму.

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