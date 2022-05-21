"Вы приезжайте, море осталось": Осадчая растрогала щемящей историей маленького мальчика из Мариуполя

Рассказ волонтера довел украинцев до слез.
Ведущая Екатерина Осадчая поделилась щемящей историей маленького мальчика из Мариуполя, который был вынужден покинуть родной город из-за обстрелов оккупантов.
На своей страничке в Instagram она опубликовала рассказ волонтера, которая рассказала, как в ее центр привезли деток из размомбобленного Мариуполя.
Дети вели себя вежливо и прежде чем съесть печенье, серьезно спрашивали, нужно ли еще с кем-то поделиться, а когда пили воду, то после двух глотков спрашивали, можно ли выпить всю.
"Чтобы как-то утешить братиков, задавали вопрос о родном городе. Старшенький серьезно ответил: "Города нет". А младший братик с добротой и непосредственностью пригласил: "Вы приезжайте, море осталось"... Это разорвало мою душу в клочья... Мариуполь... Города нет... Но море осталось", — поделилась волонтер.
Осадчая, как и ее подписчики, была тронуты этой историей. Телеведущая уверена, что россияне у нас не отберут того, что дала земля и природа.
"Дети, мы обещаем, что мы сделаем все, если бы вы жили в самой богатой стране и все ужасы настоящего вспоминали только как борьбу за свободу", - написала телеведущая.
Напомним, ранее поделилась историей 9-летнего мальчика, у которого на глазах оккупанты убили маму.
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