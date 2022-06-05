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"Прощались и не знали, увидимся ли снова": Катя Осадчая впервые за время войны встретилась с отцом

5 июня 2022, 22:49

Родители ведущей отказались покидать пригород Киева, и были готовы "защищать свое".

Катя Осадчая поздравила отца с Днем рождения / instagram.com/kosadcha

Украинская ведущая, модель и волонтерка Катя Осадчая поделилась с поклонниками редким фото своего отца Александра в День его рождения.

Судя по посту, который оставила Осадчая в Instagram, это едва ли не первая встреча с родным человеком за все время полномасштабной войны в Украине. Она виделась с родителями лишь в самом начале, перед тем как выехать с детьми на западную Украину.

Александр Осадчий отказался покидать свой дом под Киевом и смело выдержал все невзгоды, уготованные его семье войной. "В феврале, когда мы отправлялись с детьми от родителей на запад Украины, прощались и не знали, увидимся ли снова, никто это не говорил вслух, но все понимали… Родители остались в пригороде Киева и вместе с котом пережили все самые страшные ночи и дни недалеко от Василькова", - рассказывает ведущая.

Она поздравила отца с Днем его рождения, и подчеркнула, что он является для нее примером во всем: "Непокоренность духа, защита своего и уверенность, что ты на своей земле и нет здесь места "русскому миру". Папа, ты мой пример во всем, люблю тебя! C Днем рождения! Победа скоро и враги нам больше не будут портить нашу жизнь".

К поздравлениям отцу Осадчей присоединились и ее поклонники - восхищались стойкостью духа мужчины, удивлялись схожесть с именитой дочерью, и желали мужчине здоровья и сил на долгие годы.

Катя Осадчая показала отца Александра в День его рождения / instagram.com/kosadcha

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Ранее телеведущая, модель и волонтерка Катя Осадчая рассказала, из-за чего плачет больше всего - ужасы, которые творят рашисты в Украине неизменно вызывают у нее слезы.

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