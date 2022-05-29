"Пусть смерть вас скорее встретит": Катя Осадчая жестко обратилась к предателям родины

Ведущая считает, что пожизненный тюремный срок - слишком легкое наказание для тех, кто переметнулся на сторону врага.
Украинская ведущая, модель и волонтерка Катя Осадчая рассказала, что считает самым страшным во время войны. Для нее это не разрушения или смерть, а предательство Родины, которое неизбежно приводит к непоправимым последствиям.
На своей странице в Instagram ведущая показала фрагмент из выступления Галины Данильченко, которая родилась и всю жизнь прожила в Украине. Сейчас она примкнула к рашистам, и работает в администрации оккупированного Мелитополя над тем, чтобы оформить для горожан паспорта страны-агрессора.
"Мне кажется одна из самых страшных вещей – коварная измена своей Родине. На видео Галина Данильченко, родившаяся и всю жизнь прожившая в Украине. Этот человек работал даже какое-то время в детском саду. Что было в мыслях этой изменницы, неизвестно, но когда пришли оккупанты, она без лишних раздумий стала коллаборанткой", - рассказала ведущая.
Подобная низость возмутила Осадчую. Она обратилась к коллаборантке и ко всем предателям страны в ее лице. "Не уважаемая Галина, мы обязательно встретимся, но вы будете в этот момент за решеткой, отбывать пожизненное заключение. Но заключение для такого - очень простое наказание… Пусть смерть вас скорее встретит", - пожелала предательнице она.
В комментариях Осадчую поддержали в ее злости и разочаровании в соотечественниках, которые переметнулись на сторону врага:
"Як вона живе з цим? Кров українців на її руках теж!"
"От недотепи. Невже їх мозок як мінімум не розуміє, що з вогнем грати небезпечно. Слава Україні"
"Ганьба!!!! Це як продати рідну матір".
"Такі "люди" ще гірші за окупантів… війна скинула маски з облич".
"От чупакабра продажна. Ненавиджу таких".
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