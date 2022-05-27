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Осадчая и Ефросинина эмоционально отреагировали на петицию о запрете абортов

27 мая 2022, 23:54

Телеведущие сильно возмущены происходящим.

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Петиция вызвала настоящий гнев

23 мая на сайте президента Украины появилась петиция о запрещении абортов в Украине.

Ее автор Анатолий Головчак считает, что женщинам нужно запретить прерывать беременность, учитывая войну, большое количество погибших и беженцев. Так он хочет "способствовать приросту украинского народа", пишет ТСН.

По состоянию на 22:50 27 мая петиция собрала 623 подписи из 25 000 необходимых.

Известные телеведущие Екатерина Осадчая и Маша Ефросинина прокомментировали это. На своих страницах в Instagram звезды выразили свое негодование.

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"Кто такой Головчак? Под шумок давайте еще ограничим права женщин. Я мама троих детей и я считаю эту петицию ужасным притеснением", – прокомментировала Осадчая.

Со своей стороны Ефросинина вспомнила женщин и малолетних девочек, которых изнасиловали российские кафиры.

"Это с тех пор как в стране, где идет жесточайшая война за право быть свободным, где отстаивается демократия и права людей на жизнь, которой они жили. Где изнасилованных женщин и девочек больше, чем до сих пор нам официально заявляют. Где беременные 12-17-летние девочки останавливаются психологами от суицидов только благодаря тому, что могут распорядиться своей трагедией путем прерывания беременности и начать учиться жить! Откуда он вылез? – написала Маша.

Напомним, ранее народная артистка Украины, певица Мария Бурмака показала человека, которым очень гордится. Ее брат, Святослав Бурмака, ушел на фронт в первые же дни полномасштабного военного вторжения рф в Украину, и сейчас защищает родину с оружием в руках.

Маша Ефросинина Катя Осадчая
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