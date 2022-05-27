Мария Бурмака показала брата-героя, который недавно стал отцом: "Мы все очень ждем тебя"

Мария Бурмака показала брата-военного, который сейчас на фронте / instagram.com/mariaburmaka

Народная артистка Украины, певица Мария Бурмака показала человека, которым очень гордится.

Ее брат, Святослав Бурмака, ушел на фронт в первые же дни полномасштабного военного вторжения рф в Украину, и сейчас защищает родину с оружием в руках.

26 мая мужчина праздновал День рождения. В честь праздника певица опубликовала фотографию героического брата, на котором он запечатлен с новорожденной дочерью Ксенией на руках.

"Сегодня у моего брата Святослава Бурмаки День рожденья! В первые дни ушел в военкомат и мобилизовался в ВСУ. А 6 апреля Анна Бурмака (жена Святослава - прим. редактора) родила дочь. Назвали Ксения. Мы все очень ждем тебя, Славочка! Ты наш герой", - подписала фото Мария Бурмака.

К поздравлениям артистки присоединились ее поклонники - пожелали ее брату сил, здоровья, и вернуться с войны целым и невредимым, чтобы поставить маленькую дочь на ноги: "Вітання щирі! Нехай янгол - охоронець завжди буде поруч!", "Божої опіки та захисту. І Перемоги. Всій родині!", "З Днем народження, Слава! З народженням донечки! Дякуємо за захист України! Хай Бог береже!"

Мария Бурмака показала брата-военного, который сейчас на фронте / instagram.com/mariaburmaka

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