Мария Бурмака сообщила трагическую новость: погиб ее бывший супруг

У Марии Бурмаки умер бывший муж / Главред

Украинская певица Мария Бурмака сообщила о том, что в среду, 26 января, умер ее бывший муж Дмитрий Небесийчук, который был отцом ее дочери Ярины.

"Не стало отца Ярины, моего бывшего мужа, Дмитрия Небесийчука. Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно. Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень многое сделал хорошего. Очень многим людям. Вечная память", - написала певица на своей странице в Facebook.

Она также показала архивное фото с Дмитрием и дочерью Яриной.

Друг Небесийчука нардеп Николай Княжицкий рассказал более подробно о причине трагедии. По его словам, Дмитрий трагически погиб во время пожара в собственном доме.

Инцидент произошел в его родном селе Ильцы Ивано-Франковской области. Княжицкий отметил, что Небесийчук был отличным юристом и основал одну из первых в Киеве частных юридических фирм.

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