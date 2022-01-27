УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Мария Бурмака сообщила трагическую новость: погиб ее бывший супруг

27 января 2022, 19:52

Друг Небесийчука нардеп Николай Княжицкий рассказал более подробно о причине трагедии.

Мария Бурмака
У Марии Бурмаки умер бывший муж / Главред

Украинская певица Мария Бурмака сообщила о том, что в среду, 26 января, умер ее бывший муж Дмитрий Небесийчук, который был отцом ее дочери Ярины.

"Не стало отца Ярины, моего бывшего мужа, Дмитрия Небесийчука. Дважды мы женились, дважды расходились. Никто не знает, как правильно. Был человеком тяжелым, настоящим гуцулом. Но он очень многое сделал хорошего. Очень многим людям. Вечная память", - написала певица на своей странице в Facebook.

Она также показала архивное фото с Дмитрием и дочерью Яриной.

Друг Небесийчука нардеп Николай Княжицкий рассказал более подробно о причине трагедии. По его словам, Дмитрий трагически погиб во время пожара в собственном доме.

Инцидент произошел в его родном селе Ильцы Ивано-Франковской области. Княжицкий отметил, что Небесийчук был отличным юристом и основал одну из первых в Киеве частных юридических фирм.

Ранее стало известно о смерти Мит Лоуфа - звезды фильмов Бойцовский клуб и Бладрэйн, рок-музыканта и обладателя Грэмми.

Читайте также:

viber
Мария Бурмака новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Мария Бурмака сообщила трагическую новость: погиб ее бывший супруг». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Приметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в бедуПриметы на 27 января: что нельзя делать в день святой Нины и как не попасть в беду Подарок судьбы и сказочное везение в деньгах: названы самые удачные дни февраля для всех знаков ЗодиакаПодарок судьбы и сказочное везение в деньгах: названы самые удачные дни февраля для всех знаков Зодиака Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиФинансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подарки Вернет к жизни, избавит от болезней: как приготовить лучшее удобрение из луковой шелухиВернет к жизни, избавит от болезней: как приготовить лучшее удобрение из луковой шелухи Подорожание буханки на 10 гривен: украинцам назвали новую цену на хлебПодорожание буханки на 10 гривен: украинцам назвали новую цену на хлеб
20:01

"Если бы я вышел в прямой эфир, или на Майдан": Данилко оправдался за исполнение песни про Бандеру

19:52

Мария Бурмака сообщила трагическую новость: погиб ее бывший супруг

19:49

Врач назвала напиток, который может сжигать опасный жир в животе

19:47

Как убрать мешки под глазами: 5 мощных средств народной аптечки

19:30

До 60 тысяч в сутки: названы сроки вспышки коронавируса в УкраинеВидео

Реклама
19:24

"Серьезная угроза": в России отреагировали на возможную высылку посла из США

19:21

Почти 30 за доллар: как сильно будет падать гривнамнение

19:07

Гороскоп на завтра, 28 января 2022: Львам – невероятные перемены, Рыбам – сплетни завистниковВидео

19:01

Билык делала пластику: хирург рассказал, почему бы не решился "переделывать" лицо певицы

18:38

Набросился с пистолетом и жестоко избивал: под Днепром зверски изнасиловали девочкуВидео

18:13

Бойня на Южмаше: как все происходило и мотивы 20-летнего нацгвардейца-убийцыВидео

18:07

Финансовая удача, достаток и благополучие: названы самые денежные дни февраля 2022 по лунному календарюВидео

18:00

"Был вежливым и чистюлей, но не тянет на жертву": все о солдате-срочнике, расстрелявшего сослуживцевВидео

17:55

Мир наизнанку - новый сезон: названа дата премьерыВидео

17:54

Зеленский срочно проведет разговор с Байденом: что будут обсуждатьВидео

17:26

Грозит пожизненный срок: нацгвардейцу сообщили о подозренииВидео

17:05

Гороскоп на февраль 2022 года для Раков: начнется полоса везения, астролог назвала датуВидео

17:03

Украина рассчитывает на финансовую поддержку от Франции

17:00

Приметы на 29 января: что нельзя делать в Петров день и как не попасть в бедуВидео

16:58

"Очередное одноглазое фото": Галкин показал Аллу Пугачеву с неожиданного ракурса

Реклама
16:47

Как убрать неприятный запах в холодильнике народными средствами: 5 доступных помощников

16:42

Украинцев готовят к новому локадуну: названы причины и срокиВидео

16:18

Какой симптом распространенного рака проявляется после приема пищи - ответ ученых

16:11

"Войск становится все больше": Кулеба объяснил, почему Россия не наступает на УкраинуВидео

16:08

Боксерка с модельной внешностью Аврил Мати отправила фанатов в нокаут идеальным телом в бикини

15:51

Под 40 гривен за литр бензина: в Украине подскочили цены на АЗСВидео

15:33

В Украину идет мощный циклон MarieВидео

15:31

Как снять кольцо с пальца: 7 быстрых способов

15:22

"Решил, что он герой игры": жестокости нацгвардейца, убившего сослуживцев в Днепре, нашли объяснениеВидео

15:21

"60-70 тысяч больных в сутки": в "Слуге народа" дали прогноз по новой волне коронавируса

15:09

Идеальные кружевные блины на Масленицу 2022 для привлечения удачи: восхитительно простой рецептВидео

14:57

Ни в чем не раскаивается: боец НГУ дал первые показания после расстрела людейВидео

14:36

Метинвест за год потратил 17 миллиардов на обновление предприятий в Кривом РогеФото

14:29

Цены на отопление взлетят до 40 гривен: кому и когда светит подорожаниеВидео

14:28

Курс гривны к доллару обвалился до семилетнего минимума: такого не было с 2015 годаВидео

14:17

Умер Морган Стивенс - звезда сериалов Район Мелроуз и Крутой Уокер

14:15

Гороскоп на февраль 2022 для всех знаков зодиака: Ракам – деньги, Львам – успех в любви, Стрельцам – тратыВидео

14:00

Стрельба в Днепре: что побуждает военных нападать на сослуживцевмнение

13:55

"Орала, унижала и лупила по голове": на Закарпатье скандал с учительницей, избившей ученикаВидео

13:54

Был свидетелем гибели: новые детали о бойце НГУ, устроившем бойню в ДнепреВидео

Реклама
13:47

Украинцам озвучили стоимость газа в феврале: цену снизила только одна компанияВидео

13:03

"Вот таким должно быть настроение!": Горбунов показал смешной кадр со съемок вокальных боев Голоса

12:57

"На людей глубоко плевать": украинцы шокированы работой банкоматов ПриватБанка

12:57

"Я выстрелил ей в голову": нацгвардеец Рябчук рассказал, как убивал людей на ЮжмашеВидео

12:46

Как правильно хранить морковь, чтобы она не потеряла свою пользу - действенные способы

12:31

"За антиукраинскую пропаганду": СМИ рассказали, как СБУ готовит санкции против канала "НАШ"

12:18

Украина привлекает Францию к стратегическим проектам "Большой стройки"

12:11

Семья была верующей, отец умер: что известно о родных солдата, устроившего расстрел военных на ЮжмашеВидео

11:57

Кровавый расстрел в Днепре: бойца НГУ могли "травить" сослуживцы - что известноВидео

11:46

Антибиотики в Украине продадут только по электронному рецепту: сроки и условияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять