Умер Мит Лоуф - звезда фильмов Бойцовский клуб и Бладрэйн, рок-музыкант и обладатель Грэмми

Мит Лоуф - Майкл (Марвин) Ли Эдей (27 сентября 1947 - 20 января 2022) / Коллаж - gettyimages.com

Мит Лоуф, он же Майкл (Марвин) Ли Эдей, известный рок-музыкант и актер ушел из жизни 20 января 2022 в кругу родных и друзей.

Сообщение о смерти артиста появилось на его официальной странице в Facebook.

"С разбитым сердцем мы сообщаем, что несравненный Мит Лоуф скончался сегодня вечером в окружении своей жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей.

Его удивительная карьера длилась 6 десятилетий, за которые он продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и снялся в более чем 65 фильмах, включая Бойцовский клуб, Фокус, Шоу ужасов Рокки Хоррора и Мир Уэйна.

Bat Out of Hell остается одним из 10 самых продаваемых альбомов всех времен. Мы знаем, как много он значил для многих из вас, и мы искренне ценим всю вашу любовь и поддержку, когда мы переживаем это тяжелое время потери такого вдохновляющего художника и прекрасного человека.

Мы благодарим вас за понимание нашей потребности в конфиденциальности в настоящее время.

От его сердца к вашим душам... Рок будет жить вечно!"

В СМИ предполагают, что артист скончался по естественным причинам.

Мит Лоаф - один из самых продаваемых музыкантов всех времен, всего было продано более 80 миллионов копий его музыкальных записей.

В 1994 году музыкант стал обладателем премии Грэмми за лучшее сольное вокальное рок-исполнение за песню I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That).

