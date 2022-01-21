УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Умер Мит Лоуф - звезда фильмов Бойцовский клуб и Бладрэйн, рок-музыкант и обладатель Грэмми

21 января 2022, 12:19

Артист ушел на 75 году жизни в кругу близких людей.

Мит Лоуф - Майкл (Марвин) Ли Эдей (27 сентября 1947 - 20 января 2022) / Коллаж - gettyimages.com

Мит Лоуф, он же Майкл (Марвин) Ли Эдей, известный рок-музыкант и актер ушел из жизни 20 января 2022 в кругу родных и друзей.

Сообщение о смерти артиста появилось на его официальной странице в Facebook.

"С разбитым сердцем мы сообщаем, что несравненный Мит Лоуф скончался сегодня вечером в окружении своей жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей.

Его удивительная карьера длилась 6 десятилетий, за которые он продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и снялся в более чем 65 фильмах, включая Бойцовский клуб, Фокус, Шоу ужасов Рокки Хоррора и Мир Уэйна.

Bat Out of Hell остается одним из 10 самых продаваемых альбомов всех времен. Мы знаем, как много он значил для многих из вас, и мы искренне ценим всю вашу любовь и поддержку, когда мы переживаем это тяжелое время потери такого вдохновляющего художника и прекрасного человека.

Реклама

Мы благодарим вас за понимание нашей потребности в конфиденциальности в настоящее время.

От его сердца к вашим душам... Рок будет жить вечно!"

В СМИ предполагают, что артист скончался по естественным причинам.

Мит Лоаф - один из самых продаваемых музыкантов всех времен, всего было продано более 80 миллионов копий его музыкальных записей.

В 1994 году музыкант стал обладателем премии Грэмми за лучшее сольное вокальное рок-исполнение за песню I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That).

Читайте такжеГаспар Ульель умер после падения со скалы - французскому актеру было 37 лет

Ранее стало известно, что певица Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой после самоубийства 17-летнего сына.

Другие интересные новости:

viber
шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Сейчас вы просматриваете новость «Умер Мит Лоуф - звезда фильмов Бойцовский клуб и Бладрэйн, рок-музыкант и обладатель Грэмми». Другие новости шоу бизнеса читайте в разделе «Stars». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
40 гривен за литр: украинцам назвали февральские цены на бензин и газ на АЗС40 гривен за литр: украинцам назвали февральские цены на бензин и газ на АЗС Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 январяАстролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в полнолуние 18 января Сало и мясо рекордно дорожают: украинцам назвали новую ценуСало и мясо рекордно дорожают: украинцам назвали новую цену Гороскоп Таро для Раков на февраль 2022: кризис, крутой поворот и подарок небесГороскоп Таро для Раков на февраль 2022: кризис, крутой поворот и подарок небес Любовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбыЛюбовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбы
12:48

"Большая ошибка Путина": Зеленский рассказал, о чем хочет говорить с президентом РФ

12:29

Медикам подняли зарплату, но переводят на полставки: нардеп от Слуги народа поднял скандал

12:24

В Турции "собрались" посадить за стол переговоров Зеленского, Путина и "ЛДНР" – Песков

12:19

Умер Мит Лоуф - звезда фильмов Бойцовский клуб и Бладрэйн, рок-музыкант и обладатель ГрэммиВидео

12:19

Сотни тысяч смертей и проигрыш для всех: Зеленский назвал последствия вторжения РФ в Украину

Реклама
11:59

Умер Дубишин – волонтер, которого называли "украинским Ником Вуйчичем"

11:54

Эскалация на Донбассе, "убийство" Поклонской, "слив" Аксенова: Жданов назвал поводы для нападения РФ

11:45

В Кремле "разыгрался аппетит": требуют вывести силы НАТО из Болгарии и РумынииВидео

11:30

Светлана Лобода впервые показала лицо младшей дочери от загадочного мужчины

11:30

"Пик волны COVID-19 продлится несколько недель": медик дала пессимистический прогноз

11:26

Першение в горле: что вызывает и как избавиться - народные средства

11:25

Китайский Новый год: Влад Росс рассказал, как и когда встречать

11:10

Масштабная война и оккупация Харькова: Зеленский раскрыл вероятный сценарий агрессии РФВидео

11:02

"США решили додавить Путина": эксперт объяснил, будет ли вторжение России и назвал срокиВидео

11:00

Любовный гороскоп на неделю 24-30 января: Овнам – роковая любовь, Львам – отмена свадьбыВидео

10:47

Слетела с катушек: Мадонна показывала промежность и валялась по полу студии звукозаписи

10:45

Приметы на 22 января: что нельзя делать в Филиппов день и как не попасть в бедуВидео

10:35

Горка бесхозная, денег не дадут: в Харькове женщина разбилась, катаясь в лыжном комплексеВидео

10:23

Грозят ли Украине ракетные удары РФ - ответ военного эксперта

10:21

Тарифы на комуналку взлетят: в Нацбанке назвали причину и срокиВидео

Реклама
10:04

Испания отправила армаду военных кораблей в Черное море из-за российской угрозы

09:58

Кривой Рог встряхнуло землетрясение: где ощущалось сильнее всегоВидео

09:35

Выводит из строя танк одним выстрелом: Британия отправила Украине 2000 единиц вооружения - Sky News

09:26

Чем будут лечить коронавирус: в Минздраве рассказали, какие препараты закуплены

09:26

Лунный календарь на февраль 2022: самые лучшие и опасные дни месяцаВидео

09:20

В США предложили вооружить Украину: оружие пойдет по ленд-лизуВидео

09:00

Стоит ли ждать вторжения России в Украину – интервью с Олегом Ждановым

08:58

Финансовый гороскоп на неделю 24-30 января: Львам – везение, Весам – долги, Водолеям – подаркиВидео

08:41

В Украине за сутки более 20 тысяч новых COVID-случаев: какие регионы накрыла вспышка коронавируса

08:39

На Харьковщине мальчик-сирота с соседом спасли бабушку и племянников из пылающего домаВидео

08:21

Как можно использовать микроволновку: 7 быстрых лайфхаков хозяйкам на заметку

08:17

Не олигархи: Каспаров рассказал, кто влияет на Путина в вопросах войны

07:56

Гороскоп на сегодня, 21 января 2022: Девам – риск, Козерогам – перемены, Львам – поддержка высших силВидео

07:48

Британия может отправить военных в соседние с Украиной страны НАТО - Times

07:28

Артур Логай рассказал, как во время съемок сериала Дом Бобринских преодолевал внутренние страхиВидео

07:18

"Вашей безопасности угрожает лишь бессмысленная война с Украиной": Блинкен обратился к россиянам

06:37

Вторжением в Украину будет считаться, даже если один военный РФ пересечет границу - БлинкенВидео

06:20

Путин сломает себе шею в Украине, если полезет с широкомасштабной войноймнение

06:00

Обвинения по Донбассу и "накачка оружием": в Кремле объяснили ситуацию с встречей Путина с Зеленским

05:58

Как пин-ап картинка: 46-летняя Могилевская показала пышную фигуру в купальнике

Реклама
05:44

Украину атакует арктический холод: украинцам дали ледяной прогноз и назвали датыВидео

05:41

Красивая, как мама, высокая, как папа: Катя Осадчая показала редкое фото своих родителей

05:40

Самые вкусные сырные лепешки на скорую руку: готовить всего 10 минутВидео

05:21

Новый разговор Байдена и Путина: в Белом доме сделали заявление о ситуации с диалогом в ЖеневеВидео

04:35

6 кухонных лайфхаков, которые сделают жизнь любой хозяйки проще

04:33

Еврейская Пасха или Песах 2022: дата, история и традиции

03:58

По-прежнему дикая, но уже не ангел: грудь Наталии Орейро так и норовила выскользнуть из мини-платья

03:58

Кому нельзя есть пельмени - комментарий диетолога

03:48

Доллар по 30: появился пугающий прогноз рекордного обрушения гривныВидео

02:23

Вернет к жизни, избавит растения от болезней: как приготовить эффективное удобрение из луковой шелухи

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять