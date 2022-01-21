Умер Мит Лоуф - звезда фильмов Бойцовский клуб и Бладрэйн, рок-музыкант и обладатель Грэмми

Артист ушел на 75 году жизни в кругу близких людей.
Мит Лоуф, он же Майкл (Марвин) Ли Эдей, известный рок-музыкант и актер ушел из жизни 20 января 2022 в кругу родных и друзей.
Сообщение о смерти артиста появилось на его официальной странице в Facebook.
"С разбитым сердцем мы сообщаем, что несравненный Мит Лоуф скончался сегодня вечером в окружении своей жены Деборы, дочерей Перл и Аманды и близких друзей.
Его удивительная карьера длилась 6 десятилетий, за которые он продал более 100 миллионов альбомов по всему миру и снялся в более чем 65 фильмах, включая Бойцовский клуб, Фокус, Шоу ужасов Рокки Хоррора и Мир Уэйна.
Bat Out of Hell остается одним из 10 самых продаваемых альбомов всех времен. Мы знаем, как много он значил для многих из вас, и мы искренне ценим всю вашу любовь и поддержку, когда мы переживаем это тяжелое время потери такого вдохновляющего художника и прекрасного человека.
Мы благодарим вас за понимание нашей потребности в конфиденциальности в настоящее время.
От его сердца к вашим душам... Рок будет жить вечно!"
В СМИ предполагают, что артист скончался по естественным причинам.
Мит Лоаф - один из самых продаваемых музыкантов всех времен, всего было продано более 80 миллионов копий его музыкальных записей.
В 1994 году музыкант стал обладателем премии Грэмми за лучшее сольное вокальное рок-исполнение за песню I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That).
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