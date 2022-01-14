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Шинейд О'Коннор решила покончить с собой после самоубийства 17-летнего сына

14 января 2022, 18:20

Певица намерена отправиться на его "поиски".

Шинейд О'Коннор пыталась покончить с собой / instagram.com/oconnor.sinead

Певица Шинейд О'Коннор совершила попытку суицида после похорон ее 17-летнего сына Шейна.

Молодой человек был найден мертвым после совершения самоубийства 7 января. В четверг, 13 января, состоялись похороны Шейна, на которых, по его прижизненному желанию, присутствовали лишь его родители.

Спустя несколько часов после церемонии Шинейд О'Коннор была госпитализированная после попытки суицида. Об этом сообщает Irish Central с отсылкой на официальную страницу певицы в Twitter.

Там О'Коннор оставила серию душераздирающих сообщений, полных боли, в которых она винит себя в смерти любимого сына, и заявляет, что не видит смысла дальше жить. Последним сообщением было: "Я решила последовать за своим сыном. Нет никакого смысла жить без него. Я рушу все, к чему прикасаюсь. Я жила только для него. Но сейчас его нет. Я уничтожила свою семью. Мои дети не хотят меня знать. Я ужасный человек. А вы все думаете, что я хорошая, только потому, что я пою. Но это не так".

После этого певица исчезла из Сети. Очевидно, встревоженные поклонники вызвали полицию к ее дому, откуда ее доставили в больницу. Подробности дальнейших событий не известны, но Шинейд О'Коннор на данный момент жива, и выражает намерение продолжать попытки лишить себя жизни, пока не воссоединится со своим сыном: "Мне очень жаль. Я не должна была этого говорить. Я сейчас с полицейскими на пути в больницу. Мне жаль, что я расстроила всех. Я потеряна без моего ребенка и ненавижу себя. Больница мне поможет лишь ненадолго. Но я намерена найти Шейна. Это лишь вопрос времени".

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Сообщения Шинейд O'Коннор / twitter.com

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Ранее были опубликованы последние слова диджея Avicii перед самоубийством.

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