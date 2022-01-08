17-летний сын известной певицы покончил с собой

Шинейд О’Коннор потеряла сына / скриншот из видео Nothing Compares to You

Сын известной ирландской певицы Шинейд О’Коннор покончил с собой. Трагическую новость сообщила в субботу, 8 января, сама испольнительница.

"Мой прекрасный сын, Невиим Неста Али Шейн О’Коннор, свет моей жизни, сегодня решил покончить со своей земной борьбой и теперь с Богом. Пусть он покоится с миром, и пусть никто не последует его примеру", - написала певица в Twitter.

Как пишет Dailymail, Шейну было 17 лет. Он один из четверых детей исполнительницы. Ранее парень уже пытался свести счеты с жизнью.

Несколько дней назад Шинейд О’Коннор сообщила, что ее сын пропал. Юноша сбежал из больницы, в которой он проходил лечение после двух попыток суицида.

Шинейд, сменившая свое имя на Шухада Дэвитт в 2018 году после принятия Ислама, уже неоднократно писала о проблемах с подростком. Пару лет назад он сбегал из дома, чем немало обеспокоил свою мать. Но тогда все закончилось благополучно. В 2022 году Шейна последний раз видели в Таллахте, Южный Дублин, в пятницу. В субботу полицейские нашли парня мертвым.

Реклама

Шинейд была замужем четыре раза.

Ранее украинская певица Marietta (настоящее имя Мариетта Буневич) шокировала своих фанатов трагической историей из жизни. На своей странице в Instagram она рассказала, что в прошлом году должна была стать матерью, но в день Рождества Христова потеряла ребенка.

Читайте также: