У известной украинской певицы случился выкидыш

Marietta / instagram.com/marietta_ua

Украинская певица Marietta (настоящее имя Мариетта Буневич) традиционно в преддверии Нового года подвела итоги ушедшего и растрогала своих фанатов трагической историей из жизни.

На своей странице в Instagram она рассказала, что в прошлом году должна была стать матерью, но в день Рождества Христова потеряла ребенка.

"После слов, что развития нет, сердце не стучит, вечер я очень плохо помню. Назвать это шоком сложно, я просто не могу описать свое состояние в тот момент…", - рассказала артистка.

Также она добавила, что была поражена хладнокровной реакцией врачей на эту трагедию.

"Больше всего меня поразили слова врачей, что замороженная беременность, выкидыш — это нормально, так может быть и 2, и 3 раза, вы не знали? Нет, мы не знали! Нам никто никогда не говорил, что это может быть нормально, никто не готовил к этому. Никто об этом не говорит, все, кто с таким сталкивался, молчат и держат эту боль в себе!", - поделилась певица.

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Marietta поблагодарила за поддержку супруга Александра и подчеркнула, что поделилась откровениями, чтобы поддержать других женщин, которые оказались в такой же ситуации.

Главное из жизни звезды

Marietta дважды была участницей нацотбора на международный песенный конкурс Евровидение. В детстве она стала финалисткой этого песенного конкурса.

Свой первый студийный альбом исполнительница записала в 10 лет.

Она сотрудничала с Гайтаной и Андреем Кравчуком.

Всего на счету Marietta пять музыкальных альбомов.

Напомним, в новогоднюю ночь, лучанка родила под стенами роддома. Женщина была в автомобиле со старшим сыном, пока муж оббивал пороги учреждения в поисках акушера. Тем временем появиться на свет младшему брату помог старший 15-летний сын женщины, который и принял у нее роды прямо в машине.

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