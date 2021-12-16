В семье "британского Шерлока" горе - Бенедикт Камбербэтч потерял сестру

Умерла сестра Бенедикта Камбербэтча Трэйси Пикок / gettyimages.com

Британский актер Бенедикт Камбербэтч поделился трагической новостью с поклонниками: его единоутробная сестра, Трэйси Табернакл Пикок скончалась на 62 году жизни после семилетней борьбы с раком.

Трэйси - старшая сестра 45-летнего актера, первый ребенок его матери Ванды Вентем от Джеймса Табернакла.

У Пикок остались 34-летняя дочь и муж.

Бенедикт Камбербэтч редко распространяется о своей семье и личной жизни. Но все же высказался о своей единственной сестре после ее кончины.

"Как сказал великий и ужасный Дональд Рамсфелд, "всякое случается". Это отвратительно. Она была не из этого мира. Она была заметно другой. ... Она была блестящей художницей, но в итоге занялась реставрацией холста, рам и столярных изделий. Но все же продолжала творить, делала свою работу и делала красивые рождественские и праздничные открытки на любом торжестве. Она была очень одаренной", - поделился воспоминаниями о Трейси Пикок актер.Читайте такжеКиану Ривз впервые за десять лет объяснил, что происходит на легендарном меме "Грустный Киану"

Реклама

Ранее Максим Галкин показал редкое фото своего старшего брата.

Другие интересные новости: