Максим Галкин показал редкое фото своего старшего брата

Концерт Макисма Галкина посетили его близкие люди / instagram.com/maxgalkinru

Комик, актер и телеведущий Максим Галкин – младший сын в семье. Его родственники – личности непубличные, и редко попадаются на глаза прессе.

Несмотря на это, они приходят поддержать Максима на важные для него мероприятия. К примеру, большой сольный концерт комика, который состоялся в начале декабря, посетил его старший брат – Дмитрий Галкин.

Большое групповое фото с Галкиным и его близкими после представления сделала Юлия Проскурякова – близкая подруга его семьи и супруга Игоря Николаева.

В кадре Дмитрий Галкин крайний слева, обнимает одного из своих сыновей.

Дмитрий Галкин старше Максима на 12 лет. Сейчас мужчине 57, он в прошлом военный, на данный момент занимается бизнесом. Воспитывает троих детей. Единственную дочь Дмитрия крестила Алла Пугачева.

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Максим Галкин с Братом Дмитрием (крайний слева) / instagram.com/uliaveronika

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