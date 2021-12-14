Максим Галкин показал редкое фото своего старшего брата

Мужчины очень похожи несмотря на большую разницу в возрасте.
Комик, актер и телеведущий Максим Галкин – младший сын в семье. Его родственники – личности непубличные, и редко попадаются на глаза прессе.
Несмотря на это, они приходят поддержать Максима на важные для него мероприятия. К примеру, большой сольный концерт комика, который состоялся в начале декабря, посетил его старший брат – Дмитрий Галкин.
Большое групповое фото с Галкиным и его близкими после представления сделала Юлия Проскурякова – близкая подруга его семьи и супруга Игоря Николаева.
В кадре Дмитрий Галкин крайний слева, обнимает одного из своих сыновей.
Дмитрий Галкин старше Максима на 12 лет. Сейчас мужчине 57, он в прошлом военный, на данный момент занимается бизнесом. Воспитывает троих детей. Единственную дочь Дмитрия крестила Алла Пугачева.
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