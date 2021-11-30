Галкин и Пугачева шикарно украсили свой замок к Новому году

Галкин показал подготовку к новому году / УНИАН

Российский артист и шоумен Максим Галкин показал на видео, как к Новому году украсили замок в деревне Грязь, в котором он проживает с Аллой Пугачевой.

На видео, которое он опубликовал в своих InstaStories, можно увидеть заснеженную территорию замка, которую украсили елками, яркими гирляндами. Праздничную атмосферу придает снег.

"Смотрите, какая сказка зимняя. Прелесть. Просто уже Новый год практически. А шапочка у меня модная какая", - комментирует Галкин.

Ранее Аллу Пугачеву в игривом мини спутали с ее дочерью - певицей Кристиной Орбакайте.

Читайте также: