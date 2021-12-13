Травести-дива Монро показала, как выглядит вне концертного образа без макияжа и парика

Артистка изумила фанатов "домашним" стилем и фарфоровой кожей.
Украинская травести-дива Монро любит яркие образы в одежде и макияже. А вот домашней и уютной ее можно увидеть редко.
Однако и подобные луки ей удаются - Монро без парика и макияжа может выглядеть сногсшибательно. Что она и доказала новым фото в Instagram.
Для домашнего образа Монро повязала на голову розовый платок, надела крупные бирюзовые серьги и черный махровы халат, игриво приспущенный с плеч. На безымянном пальце - объемное серебряное колечко в виде бабочки.
Дива позирует абсолютно без макияжа, в своем естественном виде.
"Герцогиня Преподобная Монро! На вы и с придыханием! Если что, я картошечки запекла и сальца нарезала. Последние серии Бумажного дома вышли", - поделилась планами на вечер Монро.
Поклонники отметили, что даже в простом домашнем образе дива выглядит стильно и неотразимо:
"ооо, просто Богиня ❤️"
"Кожа как у младенца ❤️"
"Боже, какая красивая ❤️ хоть рисуй".
"Красивая, элегантная девушка❤️"
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