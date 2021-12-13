Травести-дива Монро показала, как выглядит вне концертного образа без макияжа и парика

Монро показала стильный домашний образ / instagram.com/monritta

Украинская травести-дива Монро любит яркие образы в одежде и макияже. А вот домашней и уютной ее можно увидеть редко.

Однако и подобные луки ей удаются - Монро без парика и макияжа может выглядеть сногсшибательно. Что она и доказала новым фото в Instagram.

Для домашнего образа Монро повязала на голову розовый платок, надела крупные бирюзовые серьги и черный махровы халат, игриво приспущенный с плеч. На безымянном пальце - объемное серебряное колечко в виде бабочки.

Дива позирует абсолютно без макияжа, в своем естественном виде.

"Герцогиня Преподобная Монро! На вы и с придыханием! Если что, я картошечки запекла и сальца нарезала. Последние серии Бумажного дома вышли", - поделилась планами на вечер Монро.

Реклама

Травести-дива Монро без макияжа / instagram.com/monritta

Поклонники отметили, что даже в простом домашнем образе дива выглядит стильно и неотразимо:

"ооо, просто Богиня ❤️"

"Кожа как у младенца ❤️"

"Боже, какая красивая ❤️ хоть рисуй".

"Красивая, элегантная девушка❤️"

Читайте такжеДаша Астафьева в соблазнительной фотосессии засветила сочную грудь и соски в прозрачном белье

Ранее певица Таисия Повалий показала обновленное лицо после уколов красоты.

Другие интересные новости: