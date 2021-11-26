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Травести-дива Монро показала себя мужчиной и рассказала, почему стала девушкой

26 ноября 2021, 01:37
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Монро дала детальное интервью о своей жизини.

Монро
Травести-дива Монро решила стать собой в студенческие годы / instagram.com/monritta

Украинская травести-дива Монро в интервью программе Невероятная правда о звездах на телеканале СТБ поведала много интересной информации о своей жизни и показала несколько архивных снимков из молодости. На то время она еще была мужчиной Александром Федяевым.

Монро призналась, что всегда ощущала себя девушкой. К тому же, по ее словам, к этому ее склоняло само общество.

Парни часто видели в ней девушку, а не представителя мужского пола и хотели пригласить на свидание. А вот в школьные годы из-за девичьих повадок и тонкого голоса, ее "травили" в школе.

Уже будучи студентом, будущая Монро начала делать макияж и укладку. При этом, ее однокурсники и преподаватели считали это нормальным.

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Травести-дива Монро решила стать собой в студенческие годы

Травести-дива показала черно-белое фото "на паспорт". На тот момент Александр Федяев показался публике "милым" парнем с вьющимися волосами.

Напомним, ранее украинская певица Maruv ошеломила поклонников новым клипом, в котором показала половой акт с мужем.

Также ранее Ани Лорак блеснула своими прелестями в латексном наряде.

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