Травести-дива Монро показала себя мужчиной и рассказала, почему стала девушкой

Травести-дива Монро решила стать собой в студенческие годы / instagram.com/monritta

Украинская травести-дива Монро в интервью программе Невероятная правда о звездах на телеканале СТБ поведала много интересной информации о своей жизни и показала несколько архивных снимков из молодости. На то время она еще была мужчиной Александром Федяевым.

Монро призналась, что всегда ощущала себя девушкой. К тому же, по ее словам, к этому ее склоняло само общество.

Парни часто видели в ней девушку, а не представителя мужского пола и хотели пригласить на свидание. А вот в школьные годы из-за девичьих повадок и тонкого голоса, ее "травили" в школе.

Уже будучи студентом, будущая Монро начала делать макияж и укладку. При этом, ее однокурсники и преподаватели считали это нормальным.

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Травести-дива Монро решила стать собой в студенческие годы

Травести-дива показала черно-белое фото "на паспорт". На тот момент Александр Федяев показался публике "милым" парнем с вьющимися волосами.

Напомним, ранее украинская певица Maruv ошеломила поклонников новым клипом, в котором показала половой акт с мужем.

Также ранее Ани Лорак блеснула своими прелестями в латексном наряде.

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