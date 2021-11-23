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Приходько показала лицо младшего сына на обложке модного журнала: милые фото

23 ноября 2021, 19:43
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Исполнительница вместе с детьми снялась для модного глянца и впервые показала публике лицо своего младшего ребенка.

Анастасия Приходько
Анастасия Приходько показала своих детей / instagram.com/prykhodko_official

Популярная украинская певица Анастасия Приходько позировала в чувственной фотосессии для журнала "Отдохни".

Она предстала на обложке издания со своим младшим сыном Лукой, откровенно показав публике его лицо впервые почти за восемь месяцев со дня его рождения.

Милые фото появились в Instagram звезды. На них Настя предстала в строгом брючном костюме бежевого цвета, распустив длинные прямые волосы.

Лука был одет в белый "человечек".

На других снимках певица предстала со всеми своими детьми, которые подражали ее образу.

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  • Приходько на страницах Отдохни
    Приходько на страницах Отдохни instagram.com/prykhodko_official
  • Приходько на страницах Отдохни
    Приходько на страницах Отдохни instagram.com/prykhodko_official
  • Приходько на страницах Отдохни
    Приходько на страницах Отдохни instagram.com/prykhodko_official
  • Приходько на страницах Отдохни
    Приходько на страницах Отдохни instagram.com/prykhodko_official

Напомним, ранее украинская певица Maruv ошеломила поклонников новым клипом, в котором показала половой акт с мужем.

Также ранее Ани Лорак блеснула своими прелестями в латексном наряде.

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