Каменских с фиолетовыми волосами и в ультракоротком платье похвасталась стройными ножками

Певица показалась с откровенным декольте.
Популярная украинская певица Настя Каменских восхитила поклонников новым образом, в котором появилась на шоу Маска. Соответствующие фото появились на странице звезды в Instagram.
Исполнительница выбрала ультракороткое платье желтого цвета с вырезом в зоне декольте и рукавами-фонариками.
Настя дополнила свой образ туфлями с острым передком на высокой шпильке.
Также она сделала длинный хвост из волос и выпустила наперед фиолетовые пряди.
Каменских предстала перед публикой с ярким вечерним макияжем в стиле "смоки-айс".
Ранее старшая дочь певицы Оли Поляковой - Маша показалась публике в лифчике.
Автор: Ульяна Виноградова