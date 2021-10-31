Каменских с фиолетовыми волосами и в ультракоротком платье похвасталась стройными ножками

Каменских взбудоражила новым образом / instagram.com/kamenskux

Популярная украинская певица Настя Каменских восхитила поклонников новым образом, в котором появилась на шоу Маска. Соответствующие фото появились на странице звезды в Instagram.

Исполнительница выбрала ультракороткое платье желтого цвета с вырезом в зоне декольте и рукавами-фонариками.

Настя дополнила свой образ туфлями с острым передком на высокой шпильке.

Также она сделала длинный хвост из волос и выпустила наперед фиолетовые пряди.

Каменских предстала перед публикой с ярким вечерним макияжем в стиле "смоки-айс".

Ранее старшая дочь певицы Оли Поляковой - Маша показалась публике в лифчике.