Дочь Поляковой в лифчике показала тело без фотошопа и нарвалась на критику 40-летних женщин

Маша Полякова угодила в скандал / Instagram

Старшая дочь украинской певицы Ольги Поляковой - 16-летняя Маша - решила провести челлендж в Instagram и опубликовала видео, на кадрах которого предстала в джинсах и лифчике.

"Знаете, мне нестрашно показать себя без фильтра и фотошопа. Хочу поддержать всех девушек, которые не уверены в себе, насмотревшись на "идеальные тела", в которых тонна фотошопа", - написала Маша.

Однако среди ее поклонников нашлись и такие, кто не оценил инициативу девушки. На Машу посыпалась критика. В ее в комментариях подписчики написали: "Капец, д*ра", "Такой ф*гни я не понимаю", "В каком месте она красивая?", "Только бы ещё перестать мордой кривляться".

Однако юная девушка не стала унывать и мгновенно ответила своим критикам. Причем, неприличным жестом. Она записала видео и показала хейтерам средний палец и язык.

"40-летние женщины, которые обсыпают меня в комментариях, держите все, как любите - ф*к и язык", – написала Полякова.

Ранее Оля Полякова попала в неловкую ситуацию: она накормила домработницу безе с канабисом.