Актер с "самым большим мужским достоинством в мире" показал свой половой орган в эфире утреннего шоу

Голливудская кинозвезда похвастался своей "визитной карточкой".
Голливудский актер, шоумен и сценарист Джона Фэлкон прославился своим большим мужским достоинством и уже много лет носит неофициальный титул обладателя "самого большого пениса в мире".
Недавно он посетил шоу This Morning на телеканале ITV и шокировал телеведущих Филлипа Шофилда и Джози Гибсон откровенным фото своей "гордости".
"По какой-то причине размер 13,5 дюйма (более 34 см) означает, что я плохой человек, или я эгоист, или я порнозвезда, или я тупой, или я шлюха... Кроме того, я устал от того, что люди хотят, чтобы я измерял его (пенис) перед ними. Я сделал это 10 000 раз – этого достаточно!", – сказал актер, и чтобы снова не измерять свой половой орган, просто показал его на фото.
"Это только для вас, чтобы вам не нужно было воображать", – добавил Джона.
Напомним, ранее украинская певица Maruv ошеломила поклонников новым клипом, в котором показала половой акт с мужем.
Также ранее Ани Лорак блеснула своими прелестями в латексном наряде.
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