Умер звезда сериала Воронины

Артисту было 42 года.
В России умер актер Михаил Зубов. Он скончался в 42 года. Что стало причиной его смерти - неизвестно.
Как написала в соцсети "ВКонтакте" подруга артиста Елена Володина, актер и продюсер так и дождался выхода нового фильма.
"Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!" - написала она.
Главное из жизни Зубова
Актер родился 29 сентября 1979 года. По профессии он менеджер. Однако в 2019-м году окончил Школу актерского мастерства "Артанде".
Зрители увидели его в 2018 году. Зубов прославился съемками в сериалах: "Ласточка", "Тренер" Козловского, "Воронины", "Ищейка", "Капкан для монстра", "Спасская", "Формула жизни" и другие.
Напомним, ранее скончался российский актер театра и кино Игорь Савочкин, который прославился ролью в фильме "Ночной дозор".
Также ранее умер культовый советский артист Роман Громадский. У него случился инсульт. На счету актера целый эшелон ролей в кино и театре.
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