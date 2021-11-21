Умер звезда сериала Воронины

Актеру было 42 года / Соцсети

В России умер актер Михаил Зубов. Он скончался в 42 года. Что стало причиной его смерти - неизвестно.

Как написала в соцсети "ВКонтакте" подруга артиста Елена Володина, актер и продюсер так и дождался выхода нового фильма.

"Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист, Миша Зубов, папа Милены по фильму, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!" - написала она.

Главное из жизни Зубова

Актер родился 29 сентября 1979 года. По профессии он менеджер. Однако в 2019-м году окончил Школу актерского мастерства "Артанде".

Зрители увидели его в 2018 году. Зубов прославился съемками в сериалах: "Ласточка", "Тренер" Козловского, "Воронины", "Ищейка", "Капкан для монстра", "Спасская", "Формула жизни" и другие.

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Напомним, ранее скончался российский актер театра и кино Игорь Савочкин, который прославился ролью в фильме "Ночной дозор".

Также ранее умер культовый советский артист Роман Громадский. У него случился инсульт. На счету актера целый эшелон ролей в кино и театре.

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